Torna La Milanesiana, la rinomata rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, giunta alla sua ventisettesima edizione. L'appuntamento, che prenderà il via il 24 maggio, si estenderà su diciotto città italiane, offrendo un ricco calendario di sessanta eventi che spaziano dalla letteratura al cinema, dallo sport ai fumetti. Quest'anno, la manifestazione segna un momento storico con una tappa inedita e significativa: per la prima volta, infatti, La Milanesiana approda al carcere di San Vittore a Milano, inaugurando una nuova e importante collaborazione che si affianca a quelle già avviate con l’Istituto Clinico Humanitas e l’Istituto dei Ciechi di Milano.

Il Cuore Tematico: Il Desiderio e la Legge

Il filo conduttore di questa edizione è rappresentato dal binomio "Il desiderio e la legge", due concetti apparentemente antitetici ma in realtà profondamente intrecciati. Questo tema invita a una profonda riflessione sui confini, sia morali che territoriali, sull'autodisciplina, sulla libertà individuale e sulla responsabilità collettiva. Il simbolo stesso della rassegna, una rosa ispirata a un celebre dipinto di Franco Battiato, incarna perfettamente questo equilibrio dialettico: il fiore e il suo profumo evocano l'attrazione, il movimento e l'immaginazione, mentre le spine e la sua struttura cristallizzata richiamano il limite, la norma e il rischio.

Non vi è opposizione tra i due poli, poiché è proprio la legge a dare forma al desiderio, rendendolo significativo e concreto.

Nuove Collaborazioni e un Omaggio Letterario

L'apertura al carcere di San Vittore rappresenta un passo fondamentale nell'impegno de La Milanesiana per la valorizzazione dei diritti, dell'inclusione e dell'accessibilità. L'obiettivo è portare il confronto culturale anche in spazi dove la parola e l'ascolto possono assumere un valore ancora più necessario e trasformativo. Parallelamente, la rassegna consolida la sua missione attraverso la collaborazione con l’Istituto Clinico Humanitas e, in particolare, con l’Istituto dei Ciechi di Milano. In quest'ultimo contesto, è previsto un sentito omaggio a Jorge Luis Borges, nel giorno del quarantesimo anniversario della sua scomparsa.

Lo scrittore argentino, che attraversò una lunga esperienza di cecità, fece di questa condizione una dimensione centrale e ispiratrice della propria immaginazione letteraria, rendendola un potente strumento di esplorazione.

Ricordo e Dedicazioni Speciali

Questa edizione de La Milanesiana è dedicata con affetto e gratitudine a Daniela Benelli e Dario Salvetti, scomparsi nel 2025. Entrambi hanno contribuito in modo significativo alla nascita e allo sviluppo della rassegna, arricchendola con le loro idee e la loro visione. Il loro ricordo sarà onorato durante gli appuntamenti del festival. Una particolare dedica è rivolta anche a Giorgio Gosetti, stimato direttore del Noir in Festival e amico di lunga data de La Milanesiana, la cui presenza e il cui contributo sono stati sempre preziosi per la manifestazione.

La Milanesiana: Un Laboratorio Culturale in Continua Evoluzione

Con la sua direzione artistica, Elisabetta Sgarbi continua a guidare La Milanesiana nel suo percorso di laboratorio culturale vivo e originale. La rassegna conferma la sua vocazione a esplorare discipline diverse e a portare la cultura in luoghi inaspettati, superando le barriere convenzionali. L'inclusione di contesti come il carcere di San Vittore e l'Istituto dei Ciechi testimonia un impegno concreto verso l'apertura e il dialogo, rafforzando il messaggio che la cultura è un diritto e un'opportunità per tutti. La Milanesiana si afferma così come un'occasione irrinunciabile di riflessione e dialogo, capace di unire arte, idee e comunità in un percorso che si rinnova e si arricchisce ogni anno, mantenendo viva la sua essenza innovativa e inclusiva.