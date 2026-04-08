Il Teatro Valli di Reggio Emilia si prepara ad accogliere l'allestimento di “Orfeo ed Euridice” di Christoph Willibald Gluck, nella versione viennese del 1762. L'opera sarà in scena il 10 aprile alle ore 20 e il 12 aprile alle 15.30. La regia è firmata da Shirin Neshat, artista iraniana-americana di fama internazionale, già insignita del Leone d’oro alla Biennale di Venezia. Neshat ha già diretto questa produzione al Teatro Regio di Parma, dove ha riscosso unanime apprezzamento di pubblico e critica per la sua capacità di fondere immagini e musica in una drammaturgia intensa e poetica.

La sua interpretazione trasforma Orfeo ed Euridice da figure distanti in "esseri attraversati da amore, dolore e incomunicabilità".

L'allestimento si distingue per l'innovativo inserimento di film muti in bianco e nero, che si intrecciano con l'azione scenica, conferendo all'opera una notevole intensità visiva e un ulteriore livello narrativo. Sul podio, Alessandro De Marchi dirige l’ensemble Modo Antiquo. Il cast principale vede Carlo Vistoli come Orfeo, Francesca Pia Vitale nel ruolo di Euridice e Theodora Raftis in quello di Amore. Questo evento è significativo poiché Neshat applica il proprio linguaggio visivo – che include cinema, fotografia e installazione – al teatro lirico, creando una sintesi performativa di immagini e suono che offre una lettura contemporanea del mito.

Lo spettacolo al Valli segue il successo del debutto parmigiano della produzione, avvenuto nel gennaio 2026.

Unione di musica e visione artistica

L'allestimento, frutto di una coproduzione tra Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e Teatro Regio di Parma, ripropone al Valli la stessa acclamata regia di Shirin Neshat già presentata a Parma. Le rappresentazioni reggiane del 10 e 12 aprile consolidano un proficuo dialogo tra le due istituzioni culturali. La direzione musicale è affidata ad Alessandro De Marchi, specialista del repertorio barocco e classico, alla guida dell’ensemble Modo Antiquo. L’uso dei film muti in bianco e nero, cifra stilistica della regista, apre e chiude l'opera, rafforzando il contrasto tra opposti e l'intimità del racconto.

Questa scelta rende il mito "profondamente umano", offrendo una dimensione simbolica e psicologica all'interiorità dei personaggi.

Il mito di Orfeo ed Euridice in chiave contemporanea

L'opera di Gluck, su libretto di Ranieri de’ Calzabigi, è un caposaldo della riforma operistica settecentesca. Rivisita il mito non nella sua teatralità originaria, ma come un dramma umano contemporaneo, esplorando temi universali come amore, perdita, memoria e identità. La regia di Neshat, affiancata da un linguaggio visivo contemporaneo, permette di rendere "visibile il suono" e di generare una relazione tra strati evocativi diversi: voce, corpo, spazio e tempo. Attraverso un racconto in bianco e nero, la regista intende donare concretezza poetica all'opera, accendendo un confronto tra passato e presente, tra mito ed esperienza. Reggio Emilia, ospitando lo spettacolo, offre un'occasione di riflessione sul valore dell'opera come forma viva, capace di interrogarsi sul presente attraverso i linguaggi della contemporaneità.