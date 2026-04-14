La TAO Dance Theater, rinomata compagnia di danza contemporanea fondata a Pechino nel 2008 da Tao Ye, Duan Ni e Wang Hao, fa il suo atteso ritorno a Reggio Emilia per il Festival Aperto. Dopo il successo del debutto di due anni fa, la compagnia presenterà due nuove creazioni, '16' e '17', al Teatro Municipale Valli il 15 aprile alle 20.30. Questi spettacoli rappresentano la continuazione della celebre serie numerica, già apprezzata in città con i precedenti lavori ‘13’ e ‘14’.

Nel 2023, la TAO Dance Theater è stata insignita del prestigioso Leone d’Argento alla Biennale Danza, un riconoscimento che ne ha consolidato la fama internazionale.

La compagnia ha raccolto ampi consensi sui principali palcoscenici mondiali, tra cui il Lincoln Center di New York, il Sadler’s Wells di Londra, la Sydney Opera House e il Théâtre de la Ville di Parigi. Il suo distintivo linguaggio coreografico si caratterizza per un approccio essenziale, minimalista e fortemente innovativo, completamente privo di narrazione e scenografia. Il direttore della Biennale di Venezia, Wayne McGregor, ha elogiato i coreografi per aver saputo creare un genere di danza unico ed evoluzionistico, capace di catturare il pubblico con la sua forza ipnotica e minimalista, abbandonando ogni elemento narrativo o scenografico tradizionale.

L'opera '16' trae ispirazione dai giochi tradizionali Dragon Dance e Snake.

Sedici danzatori, disposti in fila e connessi, eseguono marce, rotazioni e disegnano cerchi nello spazio, costruendo una coreografia basata sulla ripetizione di movimenti e variazioni progressive quasi matematiche. Questa struttura genera un micro-mondo dinamico e apparentemente caotico, alimentato dalla trasmissione di energia tra i corpi. '17', invece, vede diciassette interpreti aggregarsi e disperdersi in un apparente disordine, dando vita a relazioni dinamiche intense. Qui, il suono assume un ruolo guida, modulando e riflettendo i movimenti, evocando immagini di onde sonore e fuochi d’artificio. L'intreccio tra suono e movimento crea uno spazio percettivo unico, richiamando una "canzone senza parole" che evoca contemporaneamente familiarità e distanza.

Entrambe le creazioni si inseriscono nel profondo percorso di ricerca della compagnia sulla somaestetica orientale, un approccio filosofico che unisce consapevolezza corporea, percezione sensoriale e principi meditativi.

La filosofia e la tecnica del movimento

Le nuove opere, '16' e '17', rappresentano un'ulteriore evoluzione della Numerical Series della compagnia, basata su uno studio approfondito del movimento circolare e sull'innovativa tecnica del "Circular Movement System". Nello specifico, '16' – il quindicesimo lavoro della serie – riprende l'ispirazione dai giochi Dragon Dance e Snake, immergendo i sedici interpreti in un flusso energetico continuo che si manifesta in movimenti ritmici e nella creazione di una vera e propria micro-drammaturgia corporea.

'17', il sedicesimo capitolo, stabilisce un dialogo con l'opera '7', presentando diciassette danzatori in una dinamica alternanza di aggregazione e dispersione. In questo lavoro, la componente sonora, ideata da Tao Ye in collaborazione con i danzatori, assume un ruolo centrale nella costruzione dell'esperienza scenica.

L'esperienza offerta al pubblico è profondamente intensa e coinvolgente. La ripetizione ritualistica dei movimenti, unita alla rigorosa disciplina dei corpi, invita lo spettatore a una concentrazione esclusiva sull'essenza del gesto coreografico, liberandolo da qualsiasi distrazione narrativa o scenografica. In occasione dello spettacolo a Reggio Emilia, la compagnia prevede inoltre riduzioni sui biglietti riservate a diverse categorie di spettatori, tra cui studenti universitari, under 30, Amici dei Teatri e over 65, promuovendo così un'ampia partecipazione.

La storia e il successo internazionale della compagnia

La TAO Dance Theater è stata fondata a Pechino nel 2008 dall'incontro creativo tra i coreografi Tao Ye, Duan Ni e la producer Wang Hao. Fin dalla sua nascita, la compagnia ha rapidamente consolidato una solida reputazione internazionale, grazie all'innovazione che ha saputo introdurre nel panorama della danza contemporanea, sia cinese che globale. Il suo approccio fisico e filosofico pone il corpo come unico e assoluto protagonista scenico, e il Circular Movement System ne è diventato il marchio stilistico più riconoscibile e distintivo.

L'intensa attività internazionale della TAO Dance Theater include tournée nei più prestigiosi teatri del mondo, tra cui il Lincoln Center Art Festival di New York, il Sadler’s Wells Theatre di Londra, la Sydney Opera House e il Théâtre de la Ville di Parigi.

Oltre alle acclamate presentazioni in Italia, come quelle al Festival Aperto di Reggio Emilia, la compagnia è regolarmente coinvolta in co-produzioni di alto profilo, tra cui spiccano la collaborazione con la Biennale di Venezia e la partnership con Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

Per le nuove creazioni '16' e '17', le musiche sono state affidate rispettivamente a Xiao He, e a Cheng Leting e Wu Zhenka. I costumi, elementi essenziali e integrati nella visione coreografica, portano la firma di Duan Ni e DNTY. Questo attuale ciclo di lavori non solo conferma, ma eleva la TAO Dance Theater a una delle realtà più significative e dinamiche nel panorama coreutico contemporaneo, capace di ridefinire e rinnovare profondamente il senso del movimento e della percezione artistica.