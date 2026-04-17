La Torre Grimaldina a Genova ha riaperto al pubblico il 17 aprile 2026, dopo un importante restauro di strutture e interni. La riapertura segna un nuovo capitolo per questo simbolo storico cittadino. I lavori, sostenuti da Comune e Fondazione Compagnia di San Paolo, hanno messo in sicurezza scale e percorsi, recuperando le antiche prigioni. L'accesso è possibile con visite guidate programmate, per riscoprire storia e architetture di questa torre medievale, già cuore politico e giudiziario.

Eretta nel XIII secolo, la Torre Grimaldina è parte integrante di Palazzo Ducale.

La riapertura è stata salutata come simbolo dell'identità cittadina e della vitalità del centro storico. Gli interventi hanno restituito alla cittadinanza un luogo fondamentale per la memoria collettiva. I lavori, durati oltre un anno, hanno incluso il recupero filologico di elementi originali (feritoie, affreschi nelle celle), migliorando illuminazione e percorsi.

Storia e importanza della Torre Grimaldina

Costruita nel XIII secolo, la Torre Grimaldina è sempre stata un riferimento identitario. Collegata a Palazzo Ducale, ha ospitato per secoli prigionieri e figure illustri. Nonostante restauri, ha mantenuto la funzione di custode della memoria storica. Chiusa per anni per sicurezza, riapre grazie a un restauro che ne ha rispettato le caratteristiche.

La riapertura rilancia il circuito monumentale, offrendo l'esplorazione delle antiche prigioni e il panorama dalla sommità.

Architetture, prigioni e valore monumentale

Alta circa 31 metri, la torre si sviluppa su diversi livelli con strette scale, conservando tracce delle sue destinazioni d'uso, specie nelle celle dei prigionieri. Gli spazi restaurati offrono un percorso nella storia urbana, tra affreschi e graffiti dei detenuti. La terrazza panoramica offre vista unica su città e porto. Oggi la Torre Grimaldina è principale polo di attrazione del centro culturale genovese, per la sua posizione strategica in Palazzo Ducale e le iniziative della Fondazione.