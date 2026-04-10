Il Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara presenta la stagione 2025-2026 con un nuovo allestimento de "La traviata" di Giuseppe Verdi. L'opera sarà in scena l'11 aprile alle 20:00 e il 12 aprile alle 16:00. La produzione nasce dalla collaborazione tra la Fondazione del Comunale di Ferrara, il Teatro Galli di Rimini, il Teatro Roberto Da Silva di Rho e International Music and Arts.

La regia è firmata da Andrea Bernard. Sul podio, Jacopo Brusa dirigerà l'Orchestra Città di Ferrara e il Coro Colsper, preparato da Andrea Bianchi. Il cast include Elisa Verzier (Violetta, con Melissa Purnell nella seconda recita), Matteo Falcier (Alfredo Germont) e Angelo Veccia (Giorgio Germont).

"La traviata": trama e attualità

Composta da Giuseppe Verdi nel 1853 e ispirata a "La Dame aux Camélias" di Dumas figlio, "La traviata" è oggi un pilastro del repertorio lirico mondiale. Narra la tragica storia d'amore tra Violetta Valery e Alfredo Germont. Costretta a separarsi per salvaguardare l'onore familiare, Violetta viene umiliata pubblicamente da Alfredo, per poi morire.

La visione registica di Andrea Bernard per Ferrara mira a evidenziare l'attualità delle tematiche sociali e le contraddizioni contemporanee, ponendo Violetta al centro del dramma. Questa interpretazione sottolinea la forza universale e la vitalità della partitura verdiana, capace di stimolare profonde riflessioni su amore, sacrificio e pregiudizio.

Il Teatro Abbado: programmazione 2025-2026

Il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara si conferma un punto di riferimento culturale. La stagione Opera&Danza 2025-2026 offre spettacoli, spaziando da classici a nuove produzioni. L'inclusione de "La traviata" rafforza il ruolo del teatro come catalizzatore di collaborazioni e vetrina per artisti.