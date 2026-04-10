Il concerto "Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar" torna al Teatro Duse di Bologna il 16 aprile, dopo numerose repliche andate esaurite. Questo attesissimo evento vedrà protagonista l'Orchestra Ensemble Le Muse, sotto la direzione e al pianoforte del Maestro Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo e fondatore di questa formazione tutta al femminile. La serata sarà arricchita dalla voce solista di Angelica De Paoli e dalla partecipazione straordinaria del soprano italo-svedese Susanna Rigacci, rinomata come la "voce di Morricone nel mondo" e interprete esclusiva delle sue opere con Le Muse.

Il programma promette un viaggio indimenticabile attraverso le più iconiche colonne sonore di Morricone. Il pubblico potrà rivivere le atmosfere epiche dei leggendari spaghetti western di Sergio Leone, con temi tratti da "C'era una volta il west", "Il buono, il brutto, il cattivo" e "Giù la testa". Il repertorio abbraccia anche le melodie esotiche di "Mission" e le moderne suggestioni emotive di "Malèna" e "Nuovo Cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore. Ad arricchire ulteriormente la serata, il concerto proporrà brani intramontabili come "Se telefonando", reso celebre da Mina, e "Here’s to you", cantato da Joan Baez. Questa selezione offre una panoramica completa del profondo impatto del maestro sulla storia del cinema e della musica.

Un Evento di Prestigio al Teatro Duse

Il Teatro Duse, pilastro della scena culturale bolognese, ospita con orgoglio questo significativo appuntamento musicale all'interno della sua programmazione. Questa scelta sottolinea la crescente attenzione della città per la musica da film e per la valorizzazione dell'eredità dei grandi compositori italiani. La presenza dell'Ensemble Le Muse, formazione interamente femminile guidata da Andrea Albertini, evidenzia un impegno dedicato a un'interpretazione meticolosa ed emotivamente risonante del vasto repertorio morriconiano.

Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo e direttore musicale, ha fondato l'Ensemble Le Muse con la missione di portare la ricchezza ineguagliabile delle composizioni di Morricone sui palcoscenici di tutta Italia.

Al suo fianco, Angelica De Paoli, la coinvolgente voce solista dell'orchestra, e Susanna Rigacci, storica collaboratrice soprano di Morricone, sono figure centrali di questo memorabile tributo.

Le Voci e gli Strumenti che Celebrano Morricone

L'Orchestra Ensemble Le Muse è composta da musiciste di talento unite dalla passione per il genio di Ennio Morricone. Le loro esecuzioni si distinguono per un connubio di rigore interpretativo e una profonda capacità di emozionare il pubblico. Susanna Rigacci, spesso definita la "voce di Morricone nel mondo", ha condiviso innumerevoli tournée internazionali con il maestro, prestando la sua arte unica alle atmosfere evocative delle sue colonne sonore più celebri.

La produzione "Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar" gode di un ampio riconoscimento, testimoniato dal suo continuo tour nei principali teatri italiani, inclusa una tappa prevista al Teatro di Varese nel maggio 2026. Questo prestigioso format è stato insignito dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, attirando un vasto pubblico di appassionati di musica da film. I concerti si distinguono per un dinamico alternarsi di strumenti e voci, intrecciando senza soluzione di continuità iconiche partiture cinematografiche con amate melodie originariamente eseguite da leggende come Mina e Joan Baez, offrendo così un apprezzamento davvero olistico dell'eredità musicale duratura di Morricone.