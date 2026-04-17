Il 17 aprile 2026, L'Aquila ha celebrato un momento di profondo significato: la riapertura ufficiale del Teatro San Filippo, un vero e proprio simbolo della città, duramente colpita dal sisma del 2009. Questo evento non è stato solo un atto architettonico, ma una vera e propria riappropriazione collettiva, segnando un passo cruciale nel percorso culturale e identitario dell'Aquila, designata Capitale italiana della Cultura 2026. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato figure istituzionali e del mondo dello spettacolo, tra cui il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sindaco Pierluigi Biondi, la produttrice musicale Caterina Caselli, l'artista Giuliano Sangiorgi e, in collegamento speciale, Lorenzo “Jovanotti”.

Il taglio del nastro, avvenuto nella mattinata del 17 aprile, ha visto la partecipazione di autorità e di esponenti del panorama musicale italiano, il cui contributo è stato fondamentale per il restauro del teatro. In particolare, i proventi dell'incisione del brano “Domani”, realizzato nel 2009, hanno sostenuto in modo significativo i lavori. Il ministro Giuli ha evidenziato il ruolo imprescindibile della storia e della partecipazione della comunità aquilana, definendo il Teatro San Filippo un luogo che “genera meraviglia”. Ha esaltato la sua identità stratificata, sia storica che sociale, e la sua architettura barocca, capace di suscitare stupore: “Chiunque entri in un posto del genere dice che meraviglia”.

Giuli ha inoltre richiamato la tradizione culturale italiana dello stupore, citando Giovan Battista Marino e il mito di Thaumas e Iris, simboli della connessione tra terra e cielo e metafora della funzione della cultura.

Il Ritorno del Teatro San Filippo: Simbolo di Rinascita

Dopo diciassette anni dal sisma, il Teatro San Filippo torna a essere un presidio vitale di educazione, condivisione e creatività, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Il sindaco Pierluigi Biondi ha ribadito con forza che “restituire il San Filippo non è solo un atto architettonico, ma il ritorno a un luogo dell’anima dove la nostra comunità si riconosce”. Il recupero dell’edificio è stato reso possibile grazie alla straordinaria solidarietà nazionale e al concreto sostegno del mondo della musica italiana: l’iniziativa del 2009, che vide coinvolti Caterina Caselli, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi e Jovanotti nella realizzazione del brano “Domani”, ha fornito un contributo essenziale al restauro.

La giornata inaugurale ha segnato anche l'avvio di “CostellAzioni”, il festival diffuso che animerà ben ventisette tra frazioni e quartieri dell’Aquila. A testimonianza dell'enorme attesa, tutti gli spettacoli della tre-giorni inaugurale, che vedranno sul palco artisti del calibro di Edoardo Leo, Massimo Lopez e Alessio Boni, sono già andati sold out in prevendita. Per chi desidera riscoprire l'apparato architettonico del teatro, le porte sono rimaste aperte per visite straordinarie dalle 11:00 alle 13:00. L'intero evento è stato trasmesso in diretta integrale sui canali social ufficiali del Comune dell’Aquila e di L'Aquila 2026, rafforzando il senso di appartenenza e il valore della memoria collettiva.

Prospettive Future e Valore Culturale

Il Teatro San Filippo, un autentico gioiello dell'architettura barocca aquilana, rappresenta un punto di riferimento storico e culturale per la città. Il ministro Giuli ha sottolineato il valore della storia e del coinvolgimento comunitario nella definizione dell’identità culturale dell’Aquila, affermando che “è in questo corredo, in questo deposito vivo, che sta il primato dell’Aquila città capitale”. La prospettiva futura prevede ulteriori interventi sul patrimonio teatrale locale: durante la cerimonia è stato illustrato il programma per il prossimo atteso ripristino del Teatro Comunale, altra istituzione fondamentale per la cultura aquilana. La riapertura del Teatro San Filippo assume, dunque, un significato che trascende la dimensione puramente architettonica, legandosi indissolubilmente al rilancio culturale, sociale ed economico della città, quale simbolo tangibile di resilienza e rigenerazione attiva della comunità.