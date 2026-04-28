L’Archivio storico del Giffoni Film Festival ha ottenuto la Dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Questo riconoscimento sottolinea la rilevanza storica e culturale della raccolta documentale, nata attorno a uno degli eventi cinematografici più noti d’Italia e del mondo. L’iniziativa è cruciale per la conservazione e valorizzazione di oltre cinquant’anni di attività del festival, tra incontri e proiezioni.

Situato a Giffoni Valle Piana (Salerno), l’archivio è stato oggetto di un vasto intervento di recupero.

Coordinato dalla Direzione Generale Archivi e dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, il progetto ha incluso mappatura, schedatura, riordino, inventariazione e digitalizzazione. Il patrimonio comprende 6.529 fascicoli, 14.892 audiovisivi, oltre 300.000 supporti iconografici e 368 manifesti digitalizzati (1974-2024), con metadati standard nazionali.

Un patrimonio per il cinema e la cultura giovanile

La dichiarazione di interesse culturale consolida il ruolo dell'archivio come fonte primaria per gli studi sul cinema per ragazzi e sulla storia dell'audiovisivo italiano. Il Giffoni Film Festival (fondato nel 1971 da Claudio Gubitosi) è riconosciuto per aver posto al centro i giovani spettatori.

I documenti delineano un racconto dettagliato dell’evoluzione del festival, dei protagonisti e delle tematiche.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale Jacopo Gubitosi e dal presidente Pietro Rinaldi. Hanno evidenziato la priorità condivisa di tutela e valorizzazione con istituzioni e Ministero della Cultura. Il patrimonio è ora un laboratorio permanente sul cinema e sulla cultura giovanile, accessibile a pubblico e studiosi.

Il Giffoni Film Festival: storia e impatto digitale

Il festival (luglio, oltre 200.000 presenze, personalità internazionali) ha concepito l'Archivio come strumento vivente per la memoria e la storia della partecipazione giovanile al cinema. La digitalizzazione, sostenuta da investimenti pubblici e Ministero della Cultura, garantisce oggi conservazione e accessibilità.

L’archivio custodisce testimonianze di eventi chiave: prime edizioni, cerimonie, incontri con autori, attività formative. Digitalizzazione e catalogazione permetteranno consultazione a studiosi e appassionati, rafforzando Giffoni come centro di eccellenza per la cultura cinematografica per l'infanzia e l'adolescenza.