L'Arena di Verona si apre a un pubblico nuovo e giovanissimo con il debutto di 'Turandot. Enigmi al Museo', una speciale 'baby opera' concepita per introdurre bambini, ragazzi, famiglie e istituti scolastici all'affascinante universo dell'opera lirica. Questa innovativa proposta mira a offrire un'esperienza interattiva, immersiva e profondamente inclusiva, rendendo l'arte operistica accessibile e coinvolgente anche per i più piccoli. L'evento, ospitato nella cornice storica e suggestiva dell'Arena, si configura come un'occasione unica per avvicinare le nuove generazioni a un patrimonio culturale di inestimabile valore, attraverso un formato pensato per stimolare la curiosità e la partecipazione attiva.

Un'iniziativa per l'educazione musicale e culturale

Questo innovativo allestimento prende vita dall'ispirazione tratta dall'ultimo, incompiuto capolavoro di Giacomo Puccini, la Turandot, e rappresenta il frutto di una significativa collaborazione. L'iniziativa è stata sviluppata congiuntamente da Fondazione Arena di Verona e AsLiCo (Associazione Lirica e Concertistica Italiana), e ha ricevuto un fondamentale sostegno da Generali Italia, attraverso il suo programma dedicato alla cultura, Valore Cultura. L'evento si inserisce organicamente nel più ampio progetto Arena Young, la cui missione principale è la promozione dell'educazione musicale e l'avvicinamento delle nuove generazioni all'opera lirica.

Per garantire la massima accessibilità, l'ingresso è consentito a bambini di ogni età, purché siano accompagnati da un adulto. Sono state inoltre previste specifiche agevolazioni sui costi dei biglietti, con tariffe ridotte dedicate agli under 30 e agli over 65, oltre a prezzi calibrati per gli adulti. A completare l'esperienza e a preparare i giovani spettatori all'immersione nel mondo dell'opera, è stato ideato un Kit dello spettatore in formato PDF interattivo, liberamente scaricabile dal sito ufficiale dell'Arena, pensato per introdurre i più piccoli ai temi e ai personaggi dello spettacolo.

Il team creativo e i giovani protagonisti sul palco

La direzione artistica di questa produzione è stata affidata a un team di professionisti di talento.

La regia è curata da Andrea Bernard, mentre le suggestive scene sono opera di Alberto Beltrame. I dettagliati costumi sono stati disegnati da Elena Beccaro e le coreografie sono state ideate da Marta Negrini. Il palcoscenico dell'Arena vedrà esibirsi una selezione di giovani talenti emergenti, vincitori del prestigioso concorso AsLiCo. Tra questi figurano le voci di Marianna Iencarelli, Davide Battiniello, Baopeng Wang, Aloisia De Nardis, Francesco La Gattuta, Gerardo Dell’Affetto ed Edoardo Manzardo. A questi si uniscono attori esperti come Thomas Angarola, Davide Arena e Rosa Maria Rizzi, che arricchiscono la narrazione scenica. L'accompagnamento musicale è garantito dall'Orchestra 1813, sapientemente diretta dal maestro Sieva Borzak.

La durata complessiva dello spettacolo è di circa settanta minuti, un formato ideale per mantenere alta l'attenzione del pubblico più giovane. L'intera iniziativa ha riscosso unanime plauso da parte delle istituzioni locali e degli stessi organizzatori, i quali hanno voluto sottolineare con forza il valore intrinseco dell'apprendimento attraverso il gioco e l'importanza strategica di avvicinare le nuove generazioni all'opera lirica in una modalità dinamica e pienamente partecipativa. Questo approccio innovativo promette di lasciare un segno duraturo nell'educazione culturale dei più piccoli.