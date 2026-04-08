Un appello con l'hashtag #siamoaititolidicoda invita a disertare la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. La mobilitazione, lanciata da un gruppo di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, protesta contro la mancata reintroduzione del tax credit sulle lavorazioni esecutive per il cinema. Questo strumento è ritenuto cruciale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'industria audiovisiva nazionale. L'iniziativa, diffusa tramite lettera pubblica, chiede a produttori, attori e registi di non partecipare all'evento del 3 maggio, a meno di un tempestivo intervento governativo sugli incentivi fiscali.

I promotori della mobilitazione evidenziano l'urgenza di ripristinare il tax credit per assicurare continuità produttiva e occupazione a migliaia di addetti. Diverse associazioni di categoria del settore cinematografico e audiovisivo hanno già aderito, sollecitando una risposta istituzionale immediata. Il taglio delle agevolazioni fiscali, secondo i firmatari, minaccia un comparto strategico per la cultura e l'economia del Paese. L'appello è definito un “gesto simbolico ma necessario” per portare alla luce le reali difficoltà della filiera.

I David di Donatello e la mobilitazione del settore

I David di Donatello, appuntamento di spicco per il cinema italiano, premiano annualmente le eccellenze della stagione.

L'edizione del 3 maggio assume un significato amplificato, divenendo palcoscenico delle preoccupazioni del comparto audiovisivo e della speranza in un segnale istituzionale. Il dibattito sul tax credit ha coinvolto figure di rilievo, ponendo la questione al centro dell'attenzione. I lavoratori in protesta avvertono che l'eliminazione degli incentivi fiscali comporterebbe una contrazione delle produzioni nazionali, un impoverimento dell'offerta culturale e un impatto negativo su occupazione e competitività internazionale dell'industria cinematografica italiana.

Il tax credit: pilastro dell'industria audiovisiva

Dal 2008, il tax credit è stato un pilastro del sostegno finanziario al settore cinematografico italiano.

Introdotto per promuovere investimenti e rafforzare la filiera, ha incentivato la produzione di film e serie TV, con benefici tangibili su occupazione, formazione professionale e attrazione di capitali esteri. La discussione sulla sua riforma o abolizione ha innescato una vasta mobilitazione. Dati recenti indicano un aumento del volume delle produzioni, in parte attribuibile a questi meccanismi. La filiera audiovisiva italiana impiega decine di migliaia di professionisti, contribuendo significativamente al PIL e alla promozione culturale del Paese. La protesta attuale esige risposte concrete e immediate per salvaguardare la sostenibilità economica e culturale del comparto.