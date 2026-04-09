Torna l'iniziativa "Lazio Terra di Cinema Days", offrendo biglietti scontati a 2,50 euro dal 13 al 17 aprile 2026 in tutto il Lazio. Giunta alla seconda edizione, è promossa da Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio. Il progetto coinvolge 53 sale cinematografiche e 274 schermi sul territorio regionale, includendo aree urbane e periferiche. L'obiettivo è riportare il pubblico nelle sale e valorizzare la distribuzione, garantendo accesso economico alla cultura cinematografica. L'AD della Fondazione Roma Lazio Film Commission, Lorenza Lei, ha evidenziato il rafforzamento del "legame tra il pubblico e la sala", estendendosi anche ai centri minori.

Il progetto include un sostegno agli esercenti tramite un corso di formazione con oltre 70 iscritti. Luciano Crea, presidente della commissione cultura del consiglio regionale, ha sottolineato i nuovi investimenti del piano triennale del cinema: 16 milioni e 700 mila euro per il 2026, con un aumento di cinque milioni rispetto al 2025.

Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio, ha precisato che la promozione a 2,50 euro è valida per "tutte le programmazioni", esclusa "Super Mario Galaxy" (decisione Universal), e coinvolge i cinema nelle zone periferiche e svantaggiate. Si prevede un incremento delle presenze tra il 25% e il 30% rispetto alla media di 65-67 mila spettatori in cinque giorni. Paolo Orlando, presidente Anica, ha aggiunto che l'iniziativa è un "supporto importante anche per consolidare il trend di ritorno in sala", dopo le flessioni di marzo.

Un'opportunità per il cinema nel Lazio

L'iniziativa facilita l'accesso ai film a prezzo calmierato in tutto il Lazio. La promozione è valida dal 13 al 17 aprile, esclusi eventi speciali, anteprime e 3D. La Regione Lazio, con il piano triennale e l'incremento dei finanziamenti, conferma la sua attenzione strategica verso il comparto audiovisivo. I Lazio Terra di Cinema Days mirano a promuovere la fruizione collettiva, con previsioni di aumento del pubblico del 25-30%. L'elenco delle sale aderenti è disponibile su lazioterradicinema.it.