Il cinema veneto celebra un nuovo, significativo traguardo internazionale: il film “Le città di pianura” ha conquistato la critica francese e si prepara alla distribuzione ufficiale nelle sale d’Oltralpe. Questo successo segue le straordinarie 16 candidature ai David di Donatello 2026, dove la pellicola guida la corsa ai premi più prestigiosi del cinema italiano. L’assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Valeria Mantovan, ha espresso profondo orgoglio per l’accoglienza entusiasta da parte di importanti quotidiani francesi (Le Monde, Le Figaro e Libération), in vista dell’imminente uscita in Francia.

Mantovan ha evidenziato come il successo di questo road movie dimostri la qualità artistica delle produzioni regionali, sostenute dai bandi PR FESR 2021‑2027 e dalla Veneto Film Commission. La pellicola, pur radicata nei territori veneti, possiede una portata universale. “Le città di pianura” racconta la regione con autenticità, trasformando storie locali in un patrimonio condiviso a livello internazionale. Le nomination ai David di Donatello, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, avevano già segnalato la leadership del Veneto nel cinema. Il debutto francese è la “ciliegina sulla torta” di un percorso d’eccellenza che la Regione continuerà a sostenere.

Il film: trama e contesto internazionale

“Le città di pianura”, opera prima di Francesco Sossai, è stato selezionato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes il 21 maggio 2025. Il film è un ritratto malinconico e ironico del Veneto contemporaneo. La narrazione segue le avventure notturne di Carlobianchi e Doriano, due cinquantenni alla ricerca dell’“ultimo bicchiere”, il cui percorso si incrocia con quello di Giulio, un timido studente di architettura. Questo incontro innesca un viaggio di scoperta personale, ambientato sullo sfondo suggestivo della pianura veneta.

Le riprese sono state realizzate in ambienti reali del territorio, toccando località come Belluno, Treviso, Padova, Chioggia, Venezia, Sedico e Altivole, con particolare attenzione al memoriale Brion.

Il film evoca un territorio che, sebbene trasformato dal cemento e dall’omologazione, conserva ancora la capacità di sorprendere e rivelare la propria essenza.

Successo di pubblico e politiche di sostegno

In Italia, “Le città di pianura” ha già riscosso un notevole successo, superando quota 100.000 spettatori e posizionandosi tra i dieci film più visti secondo la classifica Cinetel. Questo risultato è stato raggiunto dopo le anteprime a Treviso il 25 settembre 2025 e l’uscita nazionale dal 2 ottobre dello stesso anno.

La presenza nelle sale francesi conferma l’internazionalizzazione e l’efficacia delle politiche regionali a sostegno della produzione audiovisiva. Grazie al contributo di Fondi FESR della Regione, del Ministero della Cultura, di Eurimages e della Veneto Film Commission, il cinema veneto ha saputo emergere con autenticità.

Storie locali sono state trasformate in esperienze condivise a livello europeo e oltre, dimostrando come il cinema possa rendere protagonisti di narrazioni universali territori apparentemente marginali.