L'Orto Botanico di Napoli ospita la rassegna "Fiabe di Primavera", un'iniziativa teatrale nata dalla collaborazione tra il Teatro Le Nuvole, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Orto Botanico stesso. Questo appuntamento propone a bambini e famiglie una serie di spettacoli ispirati al mondo delle favole, allestiti tra le piante e le bellezze naturali del sito, nel rispetto dell'ambiente.

Ormai una consolidata tradizione per Napoli, la rassegna coinvolge ogni anno nuove generazioni, con spettacoli nei fine settimana. L'obiettivo è duplice: offrire ai più piccoli un'esperienza teatrale immersiva nel verde e rafforzare il legame tra teatro, natura e letteratura.

Arte scenica e didattica naturalistica: un connubio

Oltre a un variegato cartellone di spettacoli, dai classici alle rielaborazioni di racconti popolari, "Fiabe di Primavera" mira a sensibilizzare i bambini sull'importanza del rispetto per l'ambiente. Le attività si svolgono all'aperto, lungo i percorsi naturali dell'Orto Botanico.

In questo contesto, l'Orto Botanico di Napoli funge da punto di raccordo tra la cittadinanza e il suo patrimonio scientifico-naturalistico. La sua posizione nel tessuto urbano lo rende una delle mete privilegiate per scuole e famiglie, unendo didattica e svago.

L'Orto Botanico di Napoli: storia, ricerca e conservazione

Istituito nel 1807, l'Orto Botanico di Napoli è tra i più antichi e significativi d'Europa.

Situato in via Foria, si estende su circa 12 ettari e ospita una straordinaria varietà di specie vegetali da tutto il mondo, con collezioni di piante rare, medicinali e tropicali. Le sue strutture storiche testimoniano il ruolo di primo piano che l'istituzione ha avuto nella storia della botanica e nella divulgazione scientifica in Italia.

Oggi, l'Orto Botanico, parte integrante dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è un dinamico centro di ricerca, conservazione e didattica. È anche un vivace polo culturale, grazie a iniziative come le "Fiabe di Primavera". Ogni anno, attira un vasto pubblico, dal mondo scolastico agli appassionati di botanica, offrendo un ambiente unico dove scoprire l'incredibile biodiversità e vivere esperienze culturali a contatto diretto con la natura.