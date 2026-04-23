Il 29 maggio prende il via a Roma il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia, "Le Stagioni della Poesia". Ideato da Davide Rondoni e da David Riondino, quest’ultimo scomparso lo scorso 29 marzo, il festival mira a riportare la parola poetica nei teatri, riscoprendo la sua natura orale e condivisa. Il debutto è al Vive di Palazzo Venezia con "Maddalena c'est moi", interpretato da Iaia Forte e musiche di Danilo Rossi.

Il programma include il 5 giugno, sempre al Vive, "Cantami qualcosa pari alla vita" di Rondoni. Il festival è itinerante: "Maddalena c'est moi" toccherà L’Aquila, Milano e Ragusa.

A L’Aquila sarà presentato "Il Coro delle Poetesse, dei Giullari e delle Sibille", che a settembre approderà a Matera.

Obiettivi e sostegni

"Le Stagioni della Poesia" intende costruire una rete nazionale di teatri di poesia, per rendere la parola poetica "un fatto scenico, condiviso, accessibile". Sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura, il festival ha ottenuto riconoscimento e finanziamenti dal Ministero della Cultura (MiC) per il teatro di poesia. Davide Rondoni ha sottolineato l'importanza dei teatri come "casa principale della poesia" e la necessità di "gesti artistici seri". L’iniziativa è promossa anche dall’Associazione Culturale Donnafugata 2000 di Ragusa.

Il progetto mira a coinvolgere nuovi pubblici, in particolare i giovani.

Luciano Lanna, direttore del Centro per il Libro e la Lettura, ha spiegato: “La poesia riguarda l’origine della letteratura. Promuoviamo la lettura leggendo poesia”.

Collaborazioni e visione

L’Istituto Vive di Roma, diretto da Edith Gabrielli, ospita la tappa inaugurale. Vicky Di Quattro, presidente dell’Associazione Culturale Donnafugata, ha ribadito l’importanza del progetto nella creazione di spazi per la parola poetica: "Con questo Festival lavoriamo alla costruzione di una rete di teatri di poesia: luoghi in cui la parola poetica torna a essere un fatto scenico, condiviso, accessibile".