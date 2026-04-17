Il film 'Lee Miller', con Kate Winslet, che racconta la storia della straordinaria fotografa e corrispondente di guerra, farà il suo esordio in prima visione su Sky Cinema Uno il 20 aprile alle 21.15. Sarà disponibile anche in streaming su Now e on demand, offrendo al pubblico un potente ritratto di una donna che ha sfidato ogni convenzione per documentare la verità del conflitto.

Diretto da Ellen Kuras, al suo debutto alla regia, il lungometraggio si concentra su una fase cruciale della vita della celebre artista, dagli anni che precedono la Seconda guerra mondiale fino al cuore del conflitto.

L'opera intende restituire lo sguardo libero e determinato di una donna che ha scelto di raccontare la realtà con straordinaria lucidità e coraggio, evidenziando il suo rigore documentaristico, la sua indipendenza professionale e il prezzo personale pagato per testimoniare gli orrori della guerra. Accanto alla premio Oscar Kate Winslet, un cast internazionale arricchisce la pellicola, includendo Andy Samberg, Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Josh O'Connor e Andrea Riseborough.

Trama e tematiche del film

Il film si apre nel Sud della Francia, dove Lee Miller (interpretata da Kate Winslet) ha abbandonato la carriera di modella per affermarsi come fotografa, immersa in un ambiente di artisti e intellettuali.

Con l'inizio del conflitto, si trasferisce a Londra con Roland Penrose (Alexander Skarsgard) e inizia a collaborare con British Vogue. La narrazione esplora le sfide affrontate da Miller per affermarsi in un contesto dominato dagli uomini e per ottenere l'accreditamento come corrispondente di guerra, superando numerose resistenze.

Successivamente, il racconto segue Miller sul fronte europeo, dove forma un sodalizio professionale con il fotografo David E. Scherman (Andy Samberg). Attraverso il loro lavoro congiunto, il film ripercorre momenti storici come la liberazione di Parigi e la documentazione dei campi di concentramento. Le immagini realizzate da Miller sono presentate come testimonianze dirette e incisive degli orrori bellici, capaci di lasciare un segno indelebile nella storia e nella sua stessa vita.

Il contesto della prima visione e le novità di Sky

L'arrivo di 'Lee Miller' su Sky Cinema Uno si inserisce in una programmazione di rilievo per aprile 2026, che offre diverse anteprime e titoli internazionali. Oltre alla trasmissione televisiva, il film sarà disponibile sulle piattaforme digitali Now e Sky On Demand, garantendo ampia fruizione. Tra le altre novità di rilievo nel palinsesto di aprile figurano titoli come 'Troppo Cattivi 2', 'Father Mother Sister Brother', 'Il Maestro' e 'La Voce di Hind Rajab', a conferma dell'attenzione di Sky per produzioni di qualità e biografie di personalità storiche e artistiche.

La scelta di proporre 'Lee Miller' evidenzia l'impegno a portare all'attenzione del pubblico non solo una vicenda personale e professionale di grande impatto, ma anche un periodo storico cruciale per l'identità europea del ventesimo secolo. Attraverso la regia di Ellen Kuras e l'interpretazione di Kate Winslet, il film invita a una riflessione sulla memoria storica e sulla forza delle immagini nel documentare la realtà.