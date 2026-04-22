Il guardaroba, la collezione d’arte e numerosi oggetti personali di Diane Keaton saranno battuti all’asta tra New York e Los Angeles. L'evento rende omaggio all'attrice, scomparsa a Santa Monica nell’ottobre 2025 a settantanove anni. Organizzate da Bonhams in collaborazione con Fine Art Group, le quattro vendite disperderanno 550 pezzi che riflettono l’ampiezza della sua carriera: dalla recitazione al lavoro di designer, dal suo occhio da curatrice al suo spirito da artista.

La prima asta online, "Diane Keaton: Tailored and Timeless", si terrà dal 31 maggio al 9 giugno.

Presenterà oltre duecento abiti e accessori che definirono lo stile dell’attrice, celebre per i suoi look androgini e la sua bellezza naturale. Tra i lotti, un’iconica giacca pied-de-poule Ralph Lauren Purple Label (stima 200-300 dollari), oltre a cappelli, occhiali e cravatte che evocano la sua immagine pubblica. Molte stime di partenza appaiono sorprendentemente basse, richiamando il successo della vendita di David Lynch dello scorso giugno.

Moda, cinema e arte all'incanto

L'8 giugno, Bonhams ospiterà a New York un’asta dal vivo intitolata "Architect of an Icon". Saranno messi in vendita cinquanta pezzi di maggior rilievo, tra cui una gonna di paillettes Gucci e un basco indossati dalla Keaton a un gala LACMA nel 2021 (stima 2.000-3.000 dollari).

Sarà inoltre disponibile la sceneggiatura originale senza titolo di "Io e Annie" (Annie Hall), film che ha segnato una svolta stilistica nel cinema contemporaneo (stima 2.000-3.000 dollari).

Seguiranno altre due aste online con base a Los Angeles. "At Home with Diane", dal 1° al 10 giugno, proporrà oltre centocinquanta arredi e oggetti per la casa provenienti dalle proprietà di Keaton, inclusa la sua rinomata residenza industriale nel Sullivan Canyon. Tra i lotti: fioriere in cemento, divani e una scala metallica (stima 1.000-1.500 dollari) i cui gradini erano colmi di libri, oltre a orologi e cappelli.

L’ultima vendita, "Chapters of an Edited Life", dal 1° all’11 giugno, offrirà oltre centocinquanta opere d’arte, libri e memorabilia.

Saranno presenti monografie di fotografi americani come Georgia O’Keeffe, Richard Avedon e Dorothea Lange (39 volumi stimati 1.000-1.500 dollari), scatti e opere di artisti quali Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Annie Leibovitz e Jack Nicholson, oltre a creazioni realizzate direttamente dalla stessa Keaton.

L'eredità di Diane Keaton: icona di stile e designer

Queste aste valorizzano la figura di Diane Keaton, riconosciuta non solo come simbolo cinematografico ma anche come icona di stile e innovatrice creativa. L’attrice sviluppò una "seconda carriera" come designer di interni e curatrice, applicando la sua sensibilità estetica al mondo delle abitazioni d’autore. Bonhams esporrà la collezione a Los Angeles dal 5 maggio e a New York dal 29 maggio al 9 giugno, offrendo al pubblico la possibilità di vedere dal vivo molti degli oggetti.

L’iniziativa rievoca il successo di eventi simili, come la vendita dei 450 oggetti di David Lynch lo scorso giugno, confermando l'interesse per le aste dedicate a personalità che hanno lasciato un’impronta significativa nella cultura americana. La dispersione della collezione di Diane Keaton riflette il suo impatto su moda, design e cultura pop, permettendo ad appassionati e collezionisti di acquisire pezzi rappresentativi dell'universo privato di una delle più grandi icone di Hollywood.