Letizia Moratti presenta la sua autobiografia, intitolata "L'importanza di credere nei sogni", edita da Solferino (224 pagine, 17,50 euro), pubblicata il 14 aprile 2026. Il volume ripercorre gli snodi principali della sua vita personale e pubblica, dall'infanzia e dalla formazione fino all'impegno politico e civile. Un ruolo significativo nel libro è dedicato all'incontro con Gian Marco Moratti, ai figli, alla fede e alla dedizione profusa nella fondazione e nello sviluppo della comunità di San Patrignano.

Elemento centrale dell’autobiografia è l’esperienza dell’Expo di Milano, di cui Moratti fu artefice sia nella fase di candidatura sia nella realizzazione.

L’esperienza viene descritta come "una vittoria della squadra italiana", enfatizzando l'importanza della collaborazione tra figure politiche trasversali come Silvio Berlusconi, Romano Prodi e Massimo D’Alema. Il libro riporta un aneddoto sulla complessa competizione con Smirne per l’assegnazione dell’Esposizione Universale: Moratti svolse quarantadue incontri bilaterali con rappresentanti africani e, per fronteggiare un'iniziativa diplomatica del presidente turco Abdullah Gül, Prodi organizzò un incontro parallelo, evitando un confronto diretto rischioso per la candidatura italiana.

Carriera pubblica e l'impegno sociale

Nel volume si ripercorrono i numerosi incarichi pubblici ricoperti da Moratti, tra cui la presidenza della Rai, il ruolo di ministra dell’Istruzione durante il governo Berlusconi e quello di sindaca di Milano dal 2006 al 2011, oltre all’attuale attività presso il Parlamento Europeo.

L'autrice condivide non solo successi, ma anche le proprie fragilità e valori personali, ponendo al centro la dignità umana e il servizio al bene comune. Riguardo all’esperienza in Rai, Moratti ricorda il clima inizialmente ostile e le decisioni forti adottate, incluso il licenziamento di tre direttori generali, e il contributo al successo della soap "Un posto al Sole" su RaiTre.

Uno spazio rilevante è riservato all’impegno nella fondazione della comunità di San Patrignano, un progetto in cui, oltre alla fede, Moratti ha investito energie e risorse per sostenere e rinnovare un punto di riferimento fondamentale per il recupero e l'inserimento sociale.

L'Expo di Milano: un modello di collaborazione

L'opera evidenzia come la sfida per l’Expo di Milano rappresenti il "cuore del libro e della vita di Letizia". Gianni Letta, nelle sue considerazioni, sottolinea come l'esposizione riassuma l'impegno di Moratti per Milano e per un'idea di bene comune che attraversa tutta la sua esperienza. Moratti narra diversi retroscena della candidatura, descrivendo viaggi autonomi attraverso cinque continenti per sviluppare relazioni internazionali strategiche e affrontando situazioni complesse, come l'essere stata scortata da uomini armati in Colombia o "sequestrata" a Washington dalla sicurezza durante incontri ad alto livello.

Nel libro viene ribadito che l'esperienza dell’Expo è stata costruita grazie a una squadra trasversale, capace di unire leadership politiche differenti a favore di un obiettivo condiviso.

Secondo il racconto, Milano e l’Italia possono tuttora aspirare a traguardi importanti se riescono a conservare quella capacità di confronto collaborativo emersa in quell'occasione. Il messaggio si compendia nella scelta del titolo e nel capitolo conclusivo, intitolato "Felicità", che riflette sull'importanza di credere nei propri sogni e di mettere al centro della vita il servizio e i valori umani.

Tra i dati editoriali, il libro è disponibile in formato brossura con alette, pubblicato per la collana saggi di Solferino, e porta l’ISBN 978-88-282-1888-3. L’autobiografia si presenta come una testimonianza che lega la biografia personale alla storia recente del Paese, restituendo il profondo legame fra visione pubblica e valori civili.