Il World Press Freedom Index 2026, pubblicato da Reporters Sans Frontières (Rsf), rivela un peggioramento globale della libertà di stampa, ai minimi degli ultimi venticinque anni. L’Italia scivola dal 49° al 56° posto su 180 Paesi, superata da Costa d’Avorio, Ghana e Gambia. Gli Stati Uniti calano al 64° (tra Botswana e Panama). La Norvegia guida per il decimo anno, seguita da Paesi Bassi ed Estonia; l’Eritrea è ultima.

In Italia, la libertà di stampa è minacciata da organizzazioni mafiose (specie nel sud, venti giornalisti sotto protezione) e gruppi estremisti.

L'ingerenza politica si manifesta con la "legge bavaglio" (d.lgs. 198/2024), che limita la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino a fine indagini. L'aumento delle querele Slapp, azioni legali temerarie, favorisce l'autocensura, specie tra i cronisti giudiziari.

Interferenze politiche e precariato nel giornalismo italiano

La RAI, emittente pubblica, subisce crescenti interferenze politiche, divenendo strumento di comunicazione governativa. Vittorio di Trapani (Fnsi) attribuisce il declino a "controllo governativo sulla Rai, assenza del Freedom Act, mancanza di norme contro le querele bavaglio, pericoli per la sicurezza dei giornalisti, spionaggio e precariato". Il precariato mina indipendenza e dinamismo del giornalismo.

Alessandra Costante (Fnsi) chiede leggi a tutela e finanziamenti, criticando l'assenza del tema dall'agenda politica. L'Italia si allontana dagli standard UE, avvicinandosi all'Ungheria.

Globalmente, oltre la metà delle nazioni (52,2%) è in situazione difficile omolto grave (era 13,7% nel 2002). Meno dell'1% della popolazione mondiale vive in contesti buoni. L'analisi Rsf si basa su cinque indicatori (economico, legale, securitario, politico e sociale), con la cornice legale che registra il calo più significativo. Anne Bocandé (Rsf) evidenzia come "arsenali legislativi sempre più restrittivi, legati alla sicurezza nazionale, stiano erodendo dal 2001 il diritto all’informazione, anche nelle democrazie".

Il contesto internazionale e le sfide globali

Nella classifica, la Siria rimonta (+36 posizioni), il Niger cala (-37). Il rapporto menziona l'impatto dei conflitti, come a Gaza, dove oltre 220 giornalisti sono stati uccisi dall'ottobre 2023. Gli Stati Uniti (-7 posizioni, 64°) subiscono attacchi sistematici alla stampa, con l'arresto del giornalista Mario Guevara (ottobre 2025) come esempio. Rsf avverte della riduzione del personale USAGM, ridimensionando emittenti come VOA, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) e Radio Free Asia (RFA), spesso uniche voci libere. Il report conclude con un monito sulla tendenza globale ad adottare leggi restrittive, limitando l'accesso all'informazione anche in Paesi un tempo modelli.