La XVII edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura, si terrà a Roma dal 20 al 22 marzo 2026 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L'evento, di rilievo nazionale, sarà dedicato al tema della "Democrazia" e proporrà tre giorni intensi di incontri, dibattiti, presentazioni e workshop con figure di spicco del panorama letterario italiano e internazionale.

La manifestazione, ormai una tradizione consolidata, mira a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, attratto dal desiderio di confronto e partecipazione attiva sulle tematiche del libro e della lettura.

Gli organizzatori sottolineano il ruolo fondamentale della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva, ribadendo l'obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, di confronto e di sperimentazione aperto a tutti. L'edizione 2026 ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che ne evidenzia il significativo valore culturale.

L’Auditorium Parco della Musica: cuore pulsante dell'evento

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si conferma come uno dei principali poli culturali della capitale. Progettato dal celebre architetto Renzo Piano e inaugurato nel 2002, il complesso è sede abituale di rassegne, festival e concerti di risonanza internazionale.

Le sue sale, tra cui la Sala Santa Cecilia, la Sala Sinopoli e la Sala Petrassi, accoglieranno il pubblico di Libri Come, offrendo un contesto d'eccezione per esplorare il mondo del libro in uno scenario simbolo della cultura romana. La struttura, situata nel quartiere Flaminio, è facilmente accessibile e attrezzata per garantire la massima partecipazione a tutte le attività proposte dalla Festa del Libro e della Lettura.

Storia e impatto di Libri Come

Fin dalla sua prima edizione nel 2010, Libri Come si è affermata come una delle iniziative italiane più importanti dedicate al libro, alla lettura e all’incontro tra autori e pubblico. Nel corso degli anni, il festival ha ospitato numerosi scrittori, saggisti e protagonisti del dibattito culturale contemporaneo, sia italiani che internazionali.

Ogni edizione propone un percorso tematico sempre aggiornato e attento ai mutamenti culturali, registrando una partecipazione costante e significativa. L'edizione precedente, nel 2025, ha accolto migliaia di visitatori, confermando la centralità dell'evento nel panorama culturale romano e nazionale. Questa nuova edizione ribadisce l'impegno degli organizzatori nel promuovere un dialogo tra generi, pubblici e generazioni, configurandosi come una piattaforma dinamica che risponde alle sfide della società contemporanea. Con la presenza di autori affermati e nuovi talenti, Libri Come continua a essere un punto di riferimento per chi cerca nel libro uno strumento di conoscenza, confronto e crescita.