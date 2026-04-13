Il mercato dei libri per bambini e ragazzi registra un notevole aumento delle vendite a valore, con un incremento dell’8,3% nei primi tre mesi del 2026 rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati diffusi in concomitanza con l’apertura della Bologna Children's Book Fair, un evento di riferimento internazionale. Tale risultato si distingue in un panorama editoriale italiano complessivamente in flessione, avendo l'editoria di varia chiuso il 2025 con una riduzione del 3% delle copie vendute.

Già nel 2025, il settore aveva mostrato segnali di vitalità: il mercato dei libri per bambini e ragazzi, inclusi i fumetti, aveva registrato un incremento dello 0,3% nelle copie vendute, raggiungendo 23,6 milioni di unità, e una crescita del 2% a valore, per un totale di 277 milioni di euro.

Questo comparto continua a rafforzarsi, dimostrando resilienza nonostante il calo demografico e le significative trasformazioni nelle abitudini di lettura, come la crescente adozione di dispositivi digitali e piattaforme di fruizione alternative.

La Bologna Children's Book Fair: un appuntamento chiave

La Bologna Children's Book Fair si conferma come uno degli eventi più significativi a livello internazionale per l'editoria per l'infanzia e la letteratura giovanile. La fiera, che accoglie operatori del settore da ogni parte del mondo, tra cui case editrici, illustratori e autori, rappresenta un'occasione privilegiata per l'aggiornamento professionale e lo scambio di idee.

Durante la manifestazione, vengono presentate nuove collane editoriali e progetti volti alla promozione della lettura, sia per il pubblico scolastico che per le famiglie, affiancati da attività formative per gli addetti ai lavori.

La fiera è cruciale per analizzare le tendenze e le innovazioni nell'editoria per l'infanzia, un segmento strategico per la formazione dei lettori di domani.

Un settore in crescita: numeri e prospettive

Nonostante le continue trasformazioni sociali e tecnologiche, il mercato dei libri per ragazzi si conferma particolarmente solido. La sua capacità di mantenere e rafforzare la propria posizione è dovuta anche a un'offerta diversificata di generi e a una crescente attenzione alla qualità dei contenuti, in particolare quelli illustrati. Il segmento dei fumetti, incluso nelle rilevazioni, apporta un contributo significativo all'espansione complessiva delle vendite. Il saldo positivo a valore registrato nei primi tre mesi del 2026 evidenzia la vitalità di un settore capace di rinnovarsi e di intercettare efficacemente i gusti e i bisogni delle nuove generazioni di lettori.

L'impegno delle case editrici italiane nel promuovere titoli adatti a diverse fasce d'età e orientamenti culturali è evidente, nonostante il calo della popolazione in età scolare. Il rafforzamento del mercato della lettura per bambini e ragazzi assume un valore strategico fondamentale per l'intero comparto editoriale, poiché contribuisce attivamente alla formazione del pubblico del futuro e al sostegno dell'intera filiera del libro, dagli autori agli illustratori, dagli editori ai librai.