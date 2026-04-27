La popstar britannica Hrvy, uno dei cantanti e autori più influenti della sua generazione, ha lanciato il suo nuovo singolo, ‘Lie to Me’. Il brano è il primo estratto dall’EP intitolato ‘Bliss’, la cui uscita è programmata per giugno, e anticipa l’album di debutto dell’artista, atteso entro la fine dell’anno. Con una base di oltre quattordici milioni di follower sui social media e un impressionante totale di due miliardi di stream, Hrvy consolida la sua posizione di rilievo nel panorama pop internazionale.

Introspezione e sonorità contemporanee: il messaggio di ‘Lie to Me’

‘Lie to Me’ si distingue per le sue sonorità contemporanee e un testo introspettivo che affronta il desiderio di credere in un’illusione, anche quando la verità è già nota. Hrvy ha spiegato che la canzone nasce da esperienze personali autentiche, rendendola una delle sue composizioni più sincere. Il brano, prodotto a Stoccolma con la collaborazione di Hampus Lindvall e Chelsea Balan, unisce strofe intime a un arrangiamento moderno e pulsante, segnando una nuova fase creativa per l’artista.

L’ispirazione per il testo è arrivata da una frase ascoltata da un amico, che ha spinto Hrvy a scrivere immediatamente la canzone. Il risultato è un brano che, pur suonando allegro, nasconde un significato più profondo e riflessivo.

Hrvy ha dichiarato di essere coinvolto completamente nel progetto, sottolineando la volontà di esprimere maggiore onestà e maturità musicale rispetto al passato.

Il forte legame con l’Italia e la maturazione artistica

Hrvy ha più volte espresso un profondo e innegabile legame con l’Italia, un affetto che affonda le radici nei ricordi d’infanzia, come le passeggiate in carrozza davanti al Colosseo con un gelato in mano. Il suo amore per il Bel Paese si è consolidato anche attraverso le sue performance a Milano, in occasione della Fashion Week. L’artista si spinge a definirsi “praticamente italiano”, un’affermazione rafforzata dalla sua dichiarata passione per la Ferrari. Parallelamente, la sua carriera è stata significativamente influenzata da un ampio spettro di esperienze internazionali, tra cui spiccano le sue performance in India e il suo sincero apprezzamento per la vivace cultura locale, elementi che hanno ulteriormente plasmato la sua identità artistica globale.

Negli ultimi anni, Hrvy ha maturato una maggiore consapevolezza artistica, grazie anche all’uso dei social media che gli hanno permesso di comprendere meglio la propria identità musicale. Oggi affronta la negatività online con un maggiore distacco, scegliendo di rispondere solo occasionalmente ai commenti critici. Il nuovo singolo ‘Lie to Me’ rappresenta così non solo una tappa musicale, ma anche un momento di crescita personale per l’artista.