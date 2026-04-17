A trent’anni dal suo esordio letterario, Luciano Ligabue celebra l’anniversario con una nuova edizione rivista e ampliata di ‘Fuori e dentro il borgo’, in uscita il 5 maggio 2026 per Mondadori. Questo volume, da tempo esaurito, ha rappresentato un’opera fondamentale per molti lettori e per la critica, configurandosi come un punto di riferimento nella narrazione della provincia emiliana e delle sue radici. La ripubblicazione in un’edizione da collezione permette di riscoprire uno dei titoli più amati dell’universo narrativo di Ligabue.

La nuova veste editoriale si arricchisce di importanti contributi inediti.

Oltre a una riflessione personale dell’autore sul significato della scrittura e della creatività, il volume include per la prima volta la sceneggiatura integrale di ‘Radiofreccia’, il film diretto dallo stesso Ligabue e ispirato a queste storie. L’opera è completata da ulteriori materiali originali che arricchiscono il percorso poetico dell’artista, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i nuclei tematici che permeano la sua produzione musicale e letteraria: la libertà, l’adolescenza, i legami familiari, il disagio sociale e il desiderio di appartenenza.

Il borgo di Correggio tra memoria e identità

‘Fuori e dentro il borgo’ raccoglie cinquanta racconti dedicati a fatti, personaggi e atmosfere di Correggio, città natale dell’autore e luogo emblematico della provincia italiana.

Attraverso la forza della scrittura, Ligabue restituisce una testimonianza personale e generazionale, evocando episodi e suggestioni che hanno segnato la sua giovinezza. Le storie, caratterizzate da autenticità e intensità, delineano il vissuto di una comunità e la profonda forza identitaria di un “borgo” che assume un valore simbolico. Molte delle tematiche affrontate in queste pagine si ritrovano, infatti, anche nelle sue celebri canzoni.

Pubblicato per la prima volta nel 1997, il volume ha goduto di numerose ristampe e di un’ampia fortuna critica, diventando nel tempo una sorta di diario collettivo per una generazione cresciuta tra musica, amicizie, inquietudini ed emozioni della provincia.

Questa nuova pubblicazione consolida ulteriormente il legame tra Ligabue e il suo pubblico, confermando il valore di un’opera capace di attraversare diversi linguaggi, dalle pagine alla pellicola cinematografica.

Ligabue tra presentazioni editoriali e grandi eventi live

La ripubblicazione di ‘Fuori e dentro il borgo’ sarà accompagnata da una serie di appuntamenti pubblici. La prima presentazione è fissata per lunedì 18 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino, presso l’Auditorium, in un incontro che vedrà protagonista Luciano Ligabue insieme ad Andrea Delogu. Successivamente, il 12 luglio, l’autore presenterà il volume anche nella sua città natale, Correggio, nel cuore della provincia reggiana.

Parallelamente all’attività editoriale, prosegue il calendario dei grandi eventi live. Dopo il successo della scorsa stagione alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, il tour ‘La notte di certe notti’ farà tappa il 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano, quest’ultima data già sold out. Dal 22 settembre prenderà il via la fase conclusiva del tour, che prevede 14 appuntamenti unici, tutti senza repliche, tra cui uno speciale evento di chiusura all’Unipol Dome di Milano. In attesa di questi impegni italiani, nel mese di maggio Luciano Ligabue sarà impegnato nel tour europeo ‘Certe notti in Europa’, con concerti che hanno già registrato il tutto esaurito in città come Barcellona e Zurigo.