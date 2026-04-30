Parte il 1° maggio da Barcellona il tour europeo "Certe notti in Europa" di Luciano Ligabue. Il rinomato cantautore italiano porterà la sua musica in otto città del continente, toccando Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. Questa serie di otto tappe nelle principali capitali e centri culturali segna un nuovo capitolo nella carriera di Ligabue, dopo il grande successo dell'ultimo anno con i concerti alla Rcf Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta.

Intanto, l'attesa cresce anche in Italia per "La Prima Notte – Music Opening Ceremony", l’evento programmato il 6 maggio che vedrà Ligabue inaugurare il palco dell’Unipol Dome, la nuova e attesa venue situata nel quartiere Santa Giulia di Milano.

In questa occasione, sarà il primo artista a esibirsi nella struttura, confermando il suo ruolo di protagonista indiscusso nella scena musicale nazionale. Successivamente, Ligabue porterà "La Notte di Certe Notti" in quattro importanti stadi italiani: il 5 giugno a Bibione, il 12 giugno a Roma, il 17 giugno a Torino e il 20 giugno a Milano. Il tour si concluderà con una sequenza di concerti nei principali palasport italiani a partire da settembre, inaugurando il ciclo all'Arena di Verona il 22 settembre.

Il tour europeo e le celebrazioni degli anniversari

Il tour "Certe notti in Europa" rappresenta per Ligabue non solo un importante viaggio musicale attraverso il continente, ma anche un’occasione per celebrare significativi anniversari.

Tra questi, il trentesimo anniversario dell'iconica canzone "Certe notti" e dell’album "Buon Compleanno Elvis", pubblicato nel 1995. Quest'ultimo è ampiamente considerato una pietra miliare della sua produzione artistica, avendo segnato un momento cruciale che lo ha proiettato tra i protagonisti assoluti del rock italiano.

Le celebrazioni non si fermano qui: nel 2025 ricorrerà anche il ventennale del primo "Campovolo", un memorabile evento musicale che ha lasciato un segno indelebile nella storia dei grandi raduni rock in Italia. Dopo l’estate, Ligabue proseguirà i festeggiamenti di questi anniversari con un tour aggiuntivo che, nei mesi di settembre e ottobre, toccherà varie città, offrendo ai fan la possibilità di rivivere i momenti più significativi della sua lunga e brillante carriera.

L'Unipol Dome: un nuovo polo musicale per Milano

L’Unipol Dome di Milano si configura come una delle novità più attese tra le strutture per concerti in Italia. Situata nel moderno quartiere Santa Giulia, la venue è stata progettata per ospitare eventi di grande richiamo. Con la data inaugurale affidata a Ligabue, l'Unipol Dome punta a consolidarsi come punto di riferimento per la musica dal vivo nel capoluogo lombardo. La scelta di aprire la stagione musicale con un artista di tale calibro nazionale evidenzia l’attenzione rivolta all’innovazione e alla qualità delle proposte, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più internazionale.

La serie di date negli stadi italiani e nei palazzetti più importanti, tra cui la prestigiosa Arena di Verona, testimonia la capacità di Ligabue di attrarre un vasto pubblico e di mantenere una connessione forte con la propria fanbase.

Il tour "Certe notti in Europa" e le relative celebrazioni costituiscono così un’occasione imperdibile per rivivere trent’anni di carriera, tra nuovi palcoscenici e anniversari che hanno profondamente segnato la storia recente della musica italiana.