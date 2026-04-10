‘La casa di Ninetta’ debutta in prima visione su Rai3, questa sera 10 aprile 21:20, portando sullo schermo una storia intensa e profondamente personale, firmata da Lina Sastri. L’opera, ambientata nella suggestiva cornice di Napoli, segue il ritorno di Lucia, un’attrice di successo, nella sua città natale. Il motivo è la visita all'anziana madre, affetta da Alzheimer e accudita con dedizione da tre donne che, nel tempo, sono divenute quasi parte integrante della famiglia. Questo incontro si rivela il catalizzatore per una serie di flashback evocativi, che riportano alla luce ricordi, rimpianti e illusioni legati alla figura di Ninetta.

Ninetta è una giovane madre che ha cresciuto Lucia e il fratello in assenza di un marito spesso lontano, delineando così un quadro toccante dei legami familiari e della memoria.

Un racconto tra poesia e realtà nella Napoli di Sastri

Il film trae ispirazione da un racconto in parte autobiografico di Lina Sastri, che non solo ne firma la regia ma ne interpreta anche uno dei ruoli principali. La narrazione si muove fluidamente tra passato e presente, offrendo uno sguardo autentico sulla Napoli di oggi e di ieri. I dialoghi, caratterizzati da una lingua schietta e genuina, contribuiscono a restituire fedelmente l’atmosfera della città e la complessità dei rapporti familiari. Il cast, che include Maria Pia Calzone, Angela Pagano e Francesca Tizzano, arricchisce ulteriormente la profondità emotiva della pellicola, rendendola ancora più coinvolgente.

Il duplice talento di Lina Sastri: regia e interpretazione

Lina Sastri si distingue in "La casa di Ninetta" non solo come regista, ma anche come attrice, offrendo una prova intensa e generosa. Il suo coinvolgimento personale nel progetto è evidente, emergendo sia nella scelta dei temi che nella meticolosa costruzione dei personaggi. Questo rende il film capace di toccare corde profonde nello spettatore. La pellicola si inserisce con forza nel filone delle opere che raccontano la memoria e l’identità attraverso il filtro delle relazioni familiari, con uno sguardo poetico ma mai distante dalla realtà.

La trasmissione di ‘La casa di Ninetta’ su Rai3 rappresenta un’occasione unica per il pubblico di scoprire una storia che unisce emozione, nostalgia e autenticità, offrendo un prezioso spaccato della Napoli contemporanea e delle sue profonde radici.