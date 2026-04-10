Dal 17 al 19 aprile 2026, Moncalieri ospita la quinta edizione di Liquida Photofestival, appuntamento di riferimento per la fotografia contemporanea emergente. La rassegna si svolge negli spazi storici del Real Collegio Carlo Alberto, riaperto al pubblico con una nuova programmazione culturale gestita da Prs Impresa Sociale. Il tema centrale di quest'anno, “Learning and Unlearning - (ri)scrivere le regole”, guida un ricco programma di esposizioni, incontri e momenti di confronto, volti a indagare le nuove forme espressive in ambito fotografico e a valorizzare i talenti emergenti a livello internazionale.

Cuore della manifestazione è la mostra collettiva “Fuori traccia”, che riunisce dieci progetti selezionati tramite le open call Grant One Shot e Full Project. Qui, temi come identità, adolescenza e dissenso sono narrati attraverso lo sguardo di autori quali Tiziana Amico, Gabriela De Giacomo, Benedetta Di Ruggiero, Maria Di Stefano, Tim Gassauer & Manu Grueber, Alex Huda, Giulio Longo, Niccolò Quaresima, Jesús Umbría Brito e Greta Valente. L'esposizione propone una narrazione corale sulla deviazione, l'autodeterminazione e la relazione tra individuo e paesaggio.

Il programma completo e i premi internazionali

Il programma di Liquida Photofestival si articola nelle sezioni Full Project e One Shot.

La prima ospita progetti strutturati che intrecciano fotografia e altre pratiche artistiche, come il lavoro di Victoria Ruiz, artista venezuelana che unisce immagini, performance e abiti-scultura. La sezione One Shot, invece, accoglie sperimentazioni visive eterogenee, presentando artisti come Alice Muratore, Alicia Nieto, André Ramos‑Woodard, Chiara Bonetti, Danae Panagiotidi, Su Cassiano e Vincent Karcher. La rassegna si completa con Liquida Exhibition 2026, che coinvolge un totale di 31 autori emergenti, rafforzando la vocazione internazionale dell'evento.

Nell’ambito del festival, vengono assegnati importanti premi internazionali che offrono nuove opportunità ai talenti. Annemarie Deckers si aggiudica l’ImageNation Paris Prize, Hyunmin Ryu riceve l’Artphilein Edition Prize, mentre Vincent Karcher e Danae Panagiotidi sono selezionati per il Discarded Magazine Prize.

Un elemento distintivo e apprezzato sono le sessioni One to One di portfolio review, riconosciute come uno dei momenti chiave per lo scambio professionale e la crescita artistica.

Il Real Collegio Carlo Alberto: un dialogo tra storia e contemporaneità

Questa quinta edizione segna l'inizio di una nuova stagione per il Real Collegio Carlo Alberto, storico complesso nel cuore di Moncalieri. Dal 1° aprile al 30 novembre 2026, l’edificio riapre i suoi spazi, incluse aule storiche e cortili interni, per accogliere una ricca programmazione culturale. Durante il festival, i visitatori possono usufruire di visite guidate comprese nel biglietto, che permettono di esplorare il valore architettonico e la memoria storica del Collegio, creando un dialogo suggestivo con le installazioni e le opere di fotografia contemporanea esposte.

Liquida Photofestival si conferma così come uno spazio dinamico di confronto, ricerca e sperimentazione, offrendo un’occasione unica per esplorare le nuove tendenze della fotografia e approfondirne le evoluzioni nel contesto internazionale. L'evento si afferma come una piattaforma di riferimento per artisti, operatori del settore e pubblico, grazie all’integrazione tra arte, editoria, incontri tematici e premi dedicati ai giovani talenti. Il rilancio del Real Collegio Carlo Alberto, inoltre, rappresenta un segnale significativo per la valorizzazione del patrimonio cittadino e della scena culturale locale e internazionale.