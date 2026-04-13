I Litfiba saranno tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, un evento molto atteso che si terrà nella storica Piazza San Giovanni. La celebre band fiorentina si esibirà nella sua formazione originale degli anni Ottanta, che vede riuniti Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Questa reunion storica celebra i quarant’anni dall’uscita di ‘17 Re’, un album che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e che fa parte della rinomata “Trilogia delle vittime del potere”.

Il tour ‘Quarant’anni di 17 Re’: un’anteprima al Concertone

La partecipazione dei Litfiba al Concertone non sarà solo un momento celebrativo, ma anche un’esclusiva anteprima del loro imminente tour estivo intitolato ‘Quarant’anni di 17 Re’. Questa tournée, che si preannuncia come uno degli eventi musicali più significativi dell’anno, prevede ben venti appuntamenti live distribuiti nelle principali città e festival italiani. Il calendario del tour si concentrerà esclusivamente nell’estate del 2026, promettendo di riportare sul palco l’inconfondibile atmosfera, la potenza e l’energia che hanno contraddistinto la band negli anni Ottanta. L’iniziativa è un omaggio sentito a un disco che non solo ha definito una fase cruciale nella carriera dei Litfiba, ma ha anche lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale nazionale.

Il Concerto del Primo Maggio 2026: tema e nuovi talenti

L’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio, promosso congiuntamente da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, sarà interamente dedicata al tema cruciale del ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’. L’evento, come da tradizione, sarà a ingresso libero e garantirà una vasta copertura mediatica, con la trasmissione in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, rendendolo accessibile a un pubblico amplissimo. Un elemento distintivo del Concertone è, come ogni anno, l’attenzione ai nuovi talenti musicali attraverso il contest 1MNEXT. Questo concorso offre a giovani artisti l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco di Piazza San Giovanni, con tre vincitori che verranno selezionati tra i dodici finalisti provenienti da diverse regioni italiane.

Rai Radio2, in qualità di radio ufficiale, seguirà l’intera manifestazione con interviste esclusive e contenuti extra direttamente dal backstage, assicurando una copertura completa e approfondita dell’evento.

Litfiba: la storia e l’impatto nel rock italiano

I Litfiba si affermano come una delle band più influenti e iconiche del rock italiano, con le loro radici ben piantate nella Firenze degli anni Ottanta. La formazione originale, ora riunita per questa speciale occasione, è stata fondamentale nel plasmare il sound distintivo del gruppo, dando vita ad album che sono diventati veri e propri manifesti generazionali, tra cui ‘Desaparecido’, ‘17 Re’ e ‘Litfiba 3’. Nel corso della loro lunga e prolifica carriera, i Litfiba hanno esplorato diverse evoluzioni stilistiche, mantenendo però sempre una forte e riconoscibile identità artistica e consolidando un seguito di fan estremamente fedele.

Questo atteso ritorno sul palco nella loro formazione storica rappresenta un momento di grande significato sia per la musica italiana contemporanea sia per la numerosa comunità di appassionati della band.