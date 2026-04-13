Il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma vedrà il ritorno sul palco della formazione dei Litfiba: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, l’evento sarà dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

La presenza dei Litfiba celebra i quarant’anni di “17 Re” (1986), album che ha segnato una svolta nel rock italiano e consacrato la band fiorentina in Europa. “17 Re” è il secondo capitolo della “Trilogia delle vittime del potere”, con “Desaparecido” e “Litfiba 3”.

Il concerto offrirà un’anteprima del tour estivo “Quarant’anni di 17 Re”, con oltre cinquantamila biglietti venduti.

Il Concertone: musica, temi sociali e nuove proposte

L’edizione 2026 del Concertone mantiene l’accesso libero e sarà trasmessa in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. La direzione artistica di Massimo Bonelli ha scelto come focus “Il domani è ancora nostro”, evidenziando il ruolo dell'evento come festa e momento di riflessione su lavoro e innovazione sociale. Le performance live sono valorizzate come strumenti di narrazione e veicolo di coscienza civile.

Il cast includerà artisti affermati e nuove voci, selezionate tramite il contest 1MNEXT. Tra i dodici finalisti figurano Bambina, Biancamare, Cainero, Cristiana Verardo, Daiana Lou, Giovami, Ilaria Kappler, Giovedì, Macadamia, Montegro, Tufo e Vaeva.

I tre vincitori che si esibiranno saranno annunciati il 16 aprile.

Litfiba: l'eredità di “17 Re” nel rock italiano

I Litfiba, pionieri del rock italiano anni Ottanta, hanno in “17 Re” (1986) uno dei loro album più influenti. Il disco, parte della "Trilogia delle vittime del potere", fonde sonorità new wave con testi di impatto sociale e politico, tappa fondamentale per la musica italiana. La loro partecipazione al Concerto del Primo Maggio celebra questa eredità e favorisce un incontro intergenerazionale nell'evento nazionale.