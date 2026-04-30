Al Teatro Greco di Roma, Lorenzo Lavia porta in scena ‘Peccato che fosse una sgualdrina’ di John Ford. La produzione si distingue per una nuova traduzione, mirata a restituire le intenzioni dell’autore. La sua visione, frutto di anni di studio e un'evoluzione interpretativa, è ora per la prima volta sul palco.

La traduzione fedele all'essenza di Ford

Lavia ha evidenziato la complessità della traduzione. Le precedenti versioni italiane, a suo dire, erano troppo personali e inadatte a rendere giochi di parole e doppi sensi dell'inglese tardo giacobiano.

La sua nuova traduzione mira a cogliere il messaggio di John Ford, focalizzandosi sui temi centrali: non una storia d'amore, ma desiderio carnale, possesso, vendetta e morte. Questi aspetti, sottolinea Lavia, coinvolgono tutti i personaggi.

Regia contemporanea: l'incesto come chiave

Il regista ha rivelato un cambio di prospettiva, ispirandosi all'immaginario delle serie televisive moderne, come ‘American Horror Story’. L'incesto, in questa lettura, diventa metafora potente per esplorare il lato oscuro dell'essere umano. Il dramma indaga paura del diverso, fanatismo religioso, abuso di potere e desiderio di controllo. La coralità dei personaggi è essenziale per far emergere questi aspetti, offrendo molteplici punti di vista.

Il cast e la coralità dello spettacolo

Lo spettacolo vanta un ampio cast: Giorgio Crisafi, Marial Bajma‑Riva, Erika Puddu, Fabrizio Apolloni, Riccardo Floris, Antonio Tallura, Giuseppe Coppola, Gabriele Anagni, Pavel Zelinskiy, Eros Pascale, Mauro Racanati, Clara Danesi, Giacomo Mattia e Angelica Accarino. La varietà degli interpreti e la loro interazione evidenziano le sfaccettature del dramma, con la "sgualdrina" fulcro delle dinamiche di Ford.