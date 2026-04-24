Il Lovers Film Festival di Torino ha concluso la sua 42esima edizione con risultati eccezionali, consolidando il suo ruolo nel panorama culturale. In soli sei giorni di proiezioni ed eventi, la manifestazione ha registrato ben 6.438 presenze e un incasso di 24.888 euro. Questi numeri evidenziano un andamento positivo rispetto all'edizione precedente del 2025, che aveva una durata maggiore di otto giorni. Nello specifico, riproporzionando i dati, gli incassi sono cresciuti di oltre il 42% e i biglietti venduti di oltre il 57%. Il grande interesse del pubblico è stato confermato anche dalle sei proiezioni che hanno registrato il tutto esaurito.

Anche analizzando i dati in termini assoluti, senza la riproporzione legata alla diversa durata, il trend favorevole è evidente: l'incasso complessivo ha segnato un aumento del 18%, mentre i biglietti venduti sono cresciuti del 14%. Il festival, che da oltre quarant'anni propone una selezione cinematografica a tematica Lgbtqi+, si conferma un appuntamento centrale a livello torinese e nazionale.

Successo sui social e partecipazione attiva

Oltre ai brillanti risultati in sala, la 42esima edizione del Lovers Film Festival ha ottenuto un notevole riscontro anche sul fronte digitale. L'attività sui social network ha permesso al festival di raggiungere un vasto pubblico di 951.000 persone, generando 1,4 milioni di impression e una crescita costante della community online del 4,9%.

Particolarmente significativo è stato l'aumento del coinvolgimento qualitativo, misurato attraverso le condivisioni e i salvataggi dei contenuti, che ha visto un incremento del 28% a livello aggregato e un impressionante +109% su Instagram, segnale di una crescente attivazione e partecipazione digitale.

La direttrice artistica del festival, Vladimir Luxuria, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento diretto degli spettatori: “Siamo contenti per il successo di questa edizione, sia in termini numerici sia di gradimento. Lovers non è solo visione ma partecipazione: i talk sono stati numerosi e toccando temi importanti, mentre il voto in sala ha consentito al pubblico di essere giuria oltre quelle ufficiali.

Un buon segnale per Lovers, per chi crede nei diritti Lgbtqi+, per il cinema e la cultura”. Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, hanno evidenziato come il successo rappresenti “una bellissima spinta che ci proietta nella volata per la prossima edizione, in concomitanza con l'EuroPride a Torino”.

Storia e impatto culturale del festival

Il Lovers Film Festival, fondato nel 1986, detiene il primato di essere il più longevo festival cinematografico sui temi Lgbtqi+ in Italia e uno dei primi in Europa. Organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e ospitato principalmente presso il Cinema Massimo di Torino, il festival si è affermato negli anni come un punto di riferimento per il cinema indipendente e per le tematiche legate ai diritti civili, promuovendo l'incontro tra diverse generazioni e culture.

Già dalla 41esima edizione erano emersi chiari segnali di consolidamento della manifestazione. Il pubblico si presenta trasversale, spaziando dai giovani agli over cinquanta, e il coinvolgimento cresce sia tra gli spettatori sia all'interno dello staff e delle giurie. Le pellicole protagoniste delle recenti edizioni hanno raccontato storie di inclusione, identità e memoria. Il festival, inoltre, mantiene un costante confronto con la società attuale, come dimostra la frequente organizzazione di talk e approfondimenti su tematiche sociali rilevanti, dall'omofobia alle storie di resilienza e attivismo. L'attenzione dimostrata dal pubblico e la constatazione, in alcune annate, di una scarsa presenza di film italiani in concorso, riflettono una situazione in evoluzione nel panorama produttivo nazionale, sulla quale il Lovers Film Festival continua a porre uno sguardo attento e propositivo.

Il crescente successo e la partecipazione attiva degli spettatori consolidano il Lovers Film Festival come un appuntamento di rilievo internazionale per la comunità Lgbtqi+ e per il cinema d'autore, con una visione sempre proiettata al futuro e alle questioni più urgenti del nostro tempo.