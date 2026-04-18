Luca Carboni torna sul palco nella sua Bologna con due concerti speciali all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in programma il 19 e 20 aprile 2026. Questi appuntamenti, parte del nuovo 'Rio Ari O' tour, assumono un significato particolare, seguendo i tre sold out già registrati a Milano, Bologna e Roma nei mesi precedenti. Rappresentano i primi live del cantautore dopo la malattia, un vero e proprio racconto di rinascita che si esprime attraverso musica, parole e immagini.

Il 'Rio Ari O' tour si sviluppa attraverso venticinque brani che ripercorrono i quarant'anni di carriera di Carboni, dal debutto nel 1984 con l'album '...intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film'.

Il concerto si apre con 'Primavera', un pezzo che simboleggia la rinascita e la ripartenza dopo il periodo delle cure affrontate per combattere un tumore. Seguono hit come 'Ci stiamo sbagliando', 'Mare mare', l'intensa 'Bologna è una regola', le versioni acustiche di 'Farfallina' e 'Silvia lo sai', per concludere con 'Ci vuole un fisico bestiale'. Lo spettacolo è arricchito dalla proiezione dei disegni dell'artista, esposti un anno prima al Museo della Musica di Bologna.

La band e gli ospiti speciali

Luca Carboni è affiancato da una band di otto elementi: Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Fulvio Ferrari a sequenze e tastiere, Antonello D’Urso alla direzione musicale e chitarra, Gabriele Miceli alle chitarre, Fabrizio Luca alle percussioni e Andrea Ferrario a fiati e tastiere.

Le prime date del tour hanno già ospitato superospiti di rilievo della musica italiana, tra cui Jovanotti, Elisa, Tommaso Paradiso e Cesare Cremonini. Quest'ultimo ha duettato con Carboni nel brano 'San Luca', un'intensa dedica alla Madonna che protegge Bologna dal Colle della Guardia.

Le due serate bolognesi vedranno il racconto di Carboni arricchirsi ulteriormente con la presenza visiva delle sue opere grafiche, a sottolineare il legame tra musica e arti visive già esplorato dall'artista. L'organizzazione degli eventi è curata da Friends and Partners, che ha predisposto anche informazioni logistiche e di accessibilità, inclusi i servizi navetta per facilitare l'arrivo del pubblico all'arena.

L'Unipol Arena, punto di riferimento per eventi live nell'area metropolitana di Bologna, si conferma sede centrale per questa tappa cruciale, evidenziando il legame profondo tra Luca Carboni e la sua città, con un'attenzione particolare ai servizi dedicati ai diversamente abili, rafforzando il valore sociale e culturale della musica dal vivo a Bologna.

Il tour estivo e la carriera

Il notevole riscontro del 'Rio Ari O' tour anticipa una vasta tournée estiva, con circa venti date già programmate nelle principali città italiane. La serie di concerti prenderà il via a Genova il 7 luglio e si concluderà a Macerata il 13 settembre. Il vasto repertorio di Carboni, forte di 13 album e oltre cinque milioni di copie vendute, conferma una carriera di spicco nel panorama musicale italiano. Le sue canzoni, pietre miliari del pop nazionale, saranno riproposte in queste occasioni sia nella loro versione originale sia in nuovi arrangiamenti acustici e rivisitati.