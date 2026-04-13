Lucca celebra il centenario della prima rappresentazione di Turandot, una delle opere più celebri di Giacomo Puccini, con una mostra dedicata. L’esposizione, intitolata “Turandot 1926-2026”, sarà allestita dal 15 aprile al 30 settembre 2026 nei musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, due delle principali istituzioni museali della città natale del compositore. L’iniziativa commemora i cento anni dal debutto dell’opera al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926, evento che segnò l’ultima grande creazione pucciniana. L’organizzazione è curata dal Ministero della Cultura, dalla Direzione regionale musei della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca e la Fondazione Giacomo Puccini.

La mostra presenta oltre cento tra bozzetti, costumi di scena originali, lettere autografe di Puccini e documenti d’archivio, che illustrano la genesi e il successo dell’opera. Il percorso espositivo si divide tra Villa Guinigi, che accoglie materiali storici, e Palazzo Mansi, dove si focalizza sugli aspetti visivi e scenografici. Stefano Casciu, direttore della Direzione regionale musei della Toscana, ha evidenziato come “Questa esposizione rappresenta un modo per riportare Puccini nella sua città attraverso uno dei suoi capolavori più noti e amati”. L’importanza dell’anniversario è confermata dalla partecipazione della Fondazione Puccini, custode di collezioni e archivi del compositore, e da un ricco programma di eventi collaterali, inclusi concerti e conferenze che animeranno Lucca per tutta la durata della mostra.

Lucca: la città natale di Giacomo Puccini

Lucca mantiene un legame profondo con la figura di Giacomo Puccini, nato in città nel 1858. Questo legame è celebrato costantemente attraverso manifestazioni e itinerari dedicati al musicista, la cui casa natale è oggi sede di un museo che conserva numerosi cimeli originali. La scelta di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, entrambi musei nazionali lucchesi, unisce dimensione storica e valorizzazione artistica. Villa Guinigi, edificata nel XV secolo, raccoglie collezioni di arte medievale e rinascimentale, mentre Palazzo Mansi, esempio di residenza barocca, si distingue per le sue collezioni tessili e le rievocazioni di ambienti settecenteschi. Entrambi i musei sono sedi di importanti esposizioni temporanee e rappresentano punti di riferimento culturali per la città e il territorio circostante.

Le celebrazioni della Turandot in Toscana

Nel contesto delle celebrazioni per i cento anni dalla prima della Turandot, la Toscana promuove numerose iniziative legate al nome di Puccini. Oltre a mostre e concerti, sono previsti eventi all’aperto, festival e appuntamenti musicali che coinvolgono anche altri luoghi pucciniani, come Torre del Lago, dove il compositore scrisse alcune delle sue opere più celebri e dove si svolge il tradizionale Festival Puccini. La figura di Puccini è fondamentale nella valorizzazione della cultura musicale toscana, grazie anche alla partecipazione della Fondazione Giacomo Puccini e di istituzioni come il Teatro del Giglio. Turandot rappresenta l’ultima grande opera del compositore, lasciata incompiuta alla sua morte nel 1924 e completata successivamente da Franco Alfano. Il 2026, anno del centenario, segna un momento particolarmente significativo per la promozione della musica lirica e del patrimonio pucciniano a livello regionale e nazionale.