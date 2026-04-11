La Biennale di Venezia si trova nuovamente al centro delle polemiche dopo la decisione di consentire l’apertura del Padiglione russo. La Commissione europea ha avviato la procedura per il taglio dei fondi destinati all’istituzione lagunare, condizionando la sovvenzione a una marcia indietro sulla partecipazione russa.

La decisione è stata comunicata tramite una lettera al presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco. La Biennale ha trenta giorni per chiarire la propria posizione o modificare la scelta. In caso contrario, rischia di perdere una sovvenzione di due milioni di euro per il periodo 2025-2028.

Reazioni politiche e la difesa della Biennale

L’avvertimento dell’Unione europea ha scatenato forti reazioni politiche in Italia. Esponenti di Lega e Movimento 5 Stelle hanno criticato duramente Bruxelles. Matteo Salvini, leader leghista, ha definito la misura un “volgare ricatto da parte della burocrazia europea nei confronti di uno degli enti culturali più importanti e liberi del mondo”, aggiungendo che “minacciare le istituzioni culturali italiane è veramente imbarazzante” in un contesto internazionale complesso. Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha invitato a perseguire l’obiettivo della pace. Luca Pirondini, capogruppo M5S al Senato, ha parlato di “atto grave e arrogante”, una vera e propria “ingerenza politica sull’autonomia e sulla libertà culturale degli italiani”.

Angelo Bonelli di Avs ha evidenziato un presunto “doppio standard” dell’Ue, che “interviene sulla Russia e tace su Israele”.

La Biennale, dal canto suo, ha difeso il proprio operato, confermando di aver agito “in stretta osservanza delle leggi nazionali e internazionali vigenti e nei limiti delle proprie competenze, responsabilità e finalità”. L’istituzione ha inoltre fatto sapere che esprimerà le proprie ragioni nei tempi dovuti, certa di non aver violato alcuna norma e di aver agito nel pieno rispetto della convenzione in essere con l’European Education and Culture Executive Agency della Commissione europea.

Contesto delle sanzioni e richieste di chiarimento

La controversia si inserisce nel più ampio quadro delle sanzioni internazionali contro la Russia, introdotte a seguito della guerra in Ucraina.

La partecipazione di operatori culturali russi a eventi internazionali viene valutata caso per caso, in base a specifici criteri. Un recente decreto del presidente ucraino Volodymyr Zelenski ha sanzionato cinque figure del settore culturale legate alla presenza russa alla Biennale, accusate di “giustificare l’aggressione e diffondere propaganda russa in occasione di eventi internazionali”.

In attesa di ulteriori sviluppi, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che si era già opposto alla decisione della Biennale, non ha rilasciato nuove dichiarazioni. Sia il Ministero che l’Unione europea hanno richiesto alla Fondazione veneziana chiarimenti e documentazione sui rapporti con gli artisti russi, per verificare il rispetto del regime sanzionatorio.

La Farnesina è stata consultata dall’Ue per un parere sulla questione. La vicenda sottolinea la stretta interconnessione tra politiche culturali, diplomazia internazionale e regole comunitarie, evidenziando la complessità della gestione degli eventi globali nell’attuale scenario geopolitico.