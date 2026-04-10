Con L'undicesima ora. Un quintetto di storie, Salman Rushdie torna alla narrativa dopo il drammatico attentato subito nel 2022. Pubblicato da Mondadori e tradotto da Luigi Maria Sponzilli, il volume presenta cinque racconti lunghi che esplorano il senso del limite, in particolare tra vita e morte. L'opera, di 256 pagine e disponibile a ventuno euro, riafferma la straordinaria capacità di scrittura di Rushdie, manifestata in vicende e situazioni diverse, tutte accomunate da una tensione verso ciò che separa e unisce gli estremi dell'esistenza.

Dopo aver narrato la violenza subita nel volume autobiografico Coltello, Rushdie ha dichiarato di convivere con i "fantasmi" emersi da quell'esperienza.

Questo travaglio personale si riflette nei cinque racconti de L'undicesima ora, dove i personaggi si confrontano con barriere sia simboliche che reali: dalla soglia tra libertà e rettitudine a quella tra mondo spirituale e materiale, tra inglesi e migranti, tra ricchi e poveri. Il titolo stesso evoca un momento decisivo che precede una trasformazione irreversibile: "un limite come l’undicesima ora, momento finale di qualcosa che è destinato a cambiare la vita dei protagonisti per sempre".

Storie e protagonisti: tra musica e ricerca di giustizia

La raccolta include i racconti Nel Sud, La musicista di Kahani, Oklahoma, In ritardo e Il vecchio nella piazza. Tra questi, La musicista di Kahani si distingue per la sua struttura quasi da romanzo breve, mentre In ritardo suggerisce riferimenti alla figura di Alan Turing, focalizzandosi sulla dimensione del tempo e del confine esistenziale.

I personaggi creati da Rushdie sono vari: scrittori che non scrivono, musiciste carismatiche, uomini in crisi, professori in cerca di spiritualità, ricchi senza scrupoli e donne forti. La loro vitalità emerge anche dall'abilità dell'autore di fondere culture diverse, dalle atmosfere britanniche ai quartieri indiani dei miliardari, in una narrativa dove reale e soprannaturale coesistono come abitanti della stessa realtà.

Le storie sono permeate da un senso di vendetta e ricerca di giustizia, spesso come risposta a ingiustizie subite. Tuttavia, l'autore avverte che "anche la giustizia a volte esagera". Con la sua proverbiale energia letteraria, Rushdie affronta la morte come tema ricorrente, ma la restituisce attraverso una visione intrisa di forte energia vitale e di una tensione tra giustizia e redenzione.

Accoglienza e il nuovo percorso narrativo

La raccolta riflette profondamente l'impatto umano e creativo che l'attentato del 2022 ha avuto su Rushdie. Se Coltello ha offerto una testimonianza diretta dei fatti, L'undicesima ora rielabora quei motivi in chiave narrativa, indagando i limiti della giustizia, della vendetta e della convivenza tra opposti. Nel prologo del racconto In ritardo, Rushdie stesso afferma: “Sono fatti che non è facile far rientrare in una descrizione rigorosamente razionale del mondo”, frase che ben riassume lo spirito dell'intera opera.

L'accoglienza critica ha evidenziato la coesione tematica dei primi tre racconti, in particolare la profondità de La musicista di Kahani, considerato quasi un romanzo breve, e l'originalità di In ritardo.

È stato però notato che il comune denominatore del limite, sebbene dichiarato, talvolta appare più come una strategia editoriale che un elemento intrinsecamente condiviso da tutte le storie. Nonostante ciò, la forza dei personaggi, la capacità di intrecciare culture e il confronto con il senso della fine confermano il talento narrativo di Rushdie in una fase personale e letteraria profondamente rinnovata.

Lungi dall'essere una semplice antologia, L'undicesima ora si configura come il segnale di un nuovo corso per l'autore: un viaggio tra realtà e immaginazione, scandito da episodi che mettono in discussione ciò che separa la morte e la giustizia, la solitudine e la solidarietà, la perdita e la rinascita.