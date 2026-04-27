Il mondo della musica classica internazionale piange la scomparsa di Günter Pichler, celebre violinista austriaco, venuto a mancare il 24 aprile all’età di 85 anni. I Wiener Philharmoniker hanno ricordato con cordoglio il maestro, sottolineando come abbia "incarnato per decenni l’eccellenza della scuola violinistica viennese", frutto di duratura collaborazione. Nato nel 1940, Pichler entrò nei Wiener Philharmoniker, divenendo Konzertmeister nel 1961 per nomina di Herbert von Karajan. Il suo percorso nell’orchestra lasciò un segno, interpretativo e nella trasmissione della tradizione musicale austriaca.

Nel 1970, fondò l’Alban Berg Quartett, ensemble che si affermò tra i più prestigiosi al mondo nella musica da camera, contribuendo alla diffusione del repertorio classico e contemporaneo.

L'impegno didattico e la Chigiana

Oltre alla carriera di interprete, Günter Pichler segnò la didattica. L’Accademia Musicale Chigiana di Siena ha ricordato il suo legame. Pichler vi tenne il corso di quartetto d’archi e musica da camera dal 2005 al 2018. Questa docenza ebbe un impatto sulla formazione di giovani musicisti ed ensemble globali, aprendo la scuola a una dimensione internazionale e mantenendo la tradizione cameristica. I Wiener Philharmoniker, nel loro omaggio, evidenziarono la sua attenzione verso i giovani, riconoscendone il ruolo di mentore e guida per musicisti in Austria e nel mondo.

L'Alban Berg Quartett e l'eredità

La fondazione dell’Alban Berg Quartett nel 1970 fu una tappa significativa della carriera di Pichler. Il quartetto, tra i più celebri nella musica da camera, ottenne successi, contribuendo alla riscoperta e valorizzazione del repertorio classico e contemporaneo per quartetto d’archi. Sotto la sua guida, il gruppo si distinse per rigore interpretativo e per l'esecuzione di partiture complesse (Beethoven, Schubert, Bartók, scuola del Novecento viennese), collaborando con compositori contemporanei. Terminata la carriera concertistica con i Wiener Philharmoniker, Pichler intensificò la didattica in centri europei, formando nuove generazioni di musicisti classici.

Con la sua scomparsa, l’Austria perde uno degli ultimi grandi interpreti del dopoguerra, capace di coniugare tradizione viennese, rigore tecnico e apertura internazionale. L’eredità di Pichler rimane viva nelle incisioni e nell’attività degli allievi che ne condividono l’approccio interpretativo e didattico.