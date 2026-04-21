La quarantunesima edizione del Lovers Film Festival, il più longevo festival europeo sui temi LGBTQIA+ e terzo a livello mondiale, si è conclusa a Torino dal 16 al 21 aprile 2026. Sotto la direzione di Vladimir Luxuria, la manifestazione ha premiato opere capaci di raccontare identità, relazioni e diritti con sguardi originali e contemporanei, confermando il suo ruolo di riferimento internazionale per il cinema che esplora le trasformazioni sociali.

Il prestigioso Premio Ottavio Mai al miglior lungometraggio, nella sezione All the Lovers, è stato assegnato a "Un altre home / Another Man" di David Moragas.

Il film è stato elogiato per la sua capacità di rappresentare una realtà queer priva di stereotipi, con personaggi realistici e una narrazione stratificata che bilancia commedia e dramma con un umorismo amaro. La pellicola ha conquistato anche il Premio Young Lovers – Libere Gabbie, a testimonianza del suo impatto sulla giuria più giovane.

Per la sezione documentari, Real Lovers, il Premio al miglior documentario è stato conferito a "Barbara Forever" di Brydie O’Connor. L'opera offre un ritratto intenso e complesso di Barbara Hammer, pioniera del cinema lesbico e femminista, valorizzando una filmografia ancora poco esplorata. Una menzione speciale è stata attribuita a "La face cachée de la terre / The Hidden Face of the Earth" di Arnaud Alain, apprezzato per la sua originalità e la riflessione sulla percezione della realtà.

Nella categoria dei cortometraggi, Future Lovers, il Premio al miglior cortometraggio è stato conferito a "Sunday Lunch" di Lyndon Henley Hanrahan, una dramedy efficace per l'integrazione tra aspetto visivo e tematiche attuali. La menzione speciale è andata a "Two Black Boys in Paradise" di Baz Sells, riconosciuto per l'animazione e i personaggi vividi, capaci di narrare l'amore e la lotta contro la discriminazione con immediatezza. Questo cortometraggio ha anche ricevuto l'Audience Award nella sua sezione.

Grande protagonista di questa edizione è stato "Ballata Femmenella" di Elettra Raffaela Melucci e Giovanni Battista Origo, che ha ottenuto ben tre riconoscimenti: il Premio Torino Pride, il Premio Giò Stajano e l'Audience Award per i documentari.

Il film è stato premiato per la sua capacità di valorizzare una tradizione identitaria e culturale napoletana, affrontando i diritti civili con uno sguardo politico e universale.

Il Premio Matthew Shepard – Il Groviglio è stato assegnato a "La più piccola / La Petite Dernière" di Hafsia Herzi, per la potente rappresentazione del conflitto tra identità personale e contesto socio-culturale. Per la sezione Riflessi nel buio, "Between Dreams and Hope" di Farnoosh Samadi ha ricevuto il premio per l'impegno nel mantenere alta l'attenzione sui diritti LGBTQIA+ a livello globale, sottolineando l'importanza di non dare mai nulla per acquisito.

Tra gli altri riconoscimenti, gli Adoration Awards hanno premiato "Sensualità a Corte" di Marcello Cesena.

Gli Audience Awards, basati sul voto del pubblico, hanno visto trionfare "On the Sea" di Helen Walsh per i lungometraggi, oltre ai già citati "Ballata Femmenella" per i documentari e "Two Black Boys in Paradise" per i cortometraggi.

Il Lovers Film Festival, fondato nel 1986 e sostenuto dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, si conferma un appuntamento cruciale. Con oltre quarant'anni di storia, continua a essere un faro per il cinema indipendente e le narrazioni non omologate, promuovendo il dibattito sui temi dei diritti, dell'inclusione e della rappresentazione nella società contemporanea, sotto la guida innovativa di Vladimir Luxuria dal 2021.