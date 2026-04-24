Il gruppo francese LVMH ha annunciato la sesta edizione delle sue celebri Journées Particulières, un'iniziativa culturale di portata globale che aprirà le porte delle sue più iconiche maison dal 16 al 18 ottobre 2026. L'evento, intitolato "All’origine del sogno", offre un'opportunità unica ai visitatori di esplorare da vicino i laboratori e di incontrare gli artigiani il cui eccezionale savoir-faire è il cuore pulsante delle creazioni dei marchi del gruppo. Dopo cinque edizioni di grande successo, questo appuntamento si conferma come una delle principali aperture al pubblico nel panorama del lusso e dell'alto artigianato.

Le precedenti edizioni hanno registrato un'ampia partecipazione. In particolare, l'edizione del 2022 ha visto l'adesione di tredici maison in Italia, con diciotto sedi aperte in sette regioni, e ha attratto complessivamente oltre 200.000 visitatori in tutto il mondo. Le Journées Particulières non seguono una cadenza annuale fissa; la prima edizione risale al 2011, seguita da quelle del 2013, 2016, 2018 e, più recentemente, 2022. Nonostante la periodicità variabile, la manifestazione ha mantenuto intatto il suo spirito originario, volto a promuovere la trasmissione delle competenze e delle tradizioni artigianali che contraddistinguono ogni maison.

Lo spirito e la visione di LVMH

L'iniziativa riflette profondamente la storia e l'identità del gruppo.

Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH, ha evidenziato la fedeltà del gruppo alla propria storia: "siamo, e rimarremo, profondamente fedeli alla nostra storia, quella di un gruppo familiare orgoglioso del proprio savoir-faire artigianale e risolutamente proiettato verso il futuro. È con questo spirito di apertura e trasmissione che si svolge questo evento eccezionale, senza eguali al mondo". A sua volta, Antoine Arnault, direttore immagine e ambiente e promotore del progetto, ha sottolineato come il tema "All’origine del sogno" affermi che "il savoir-faire sia radicato in luoghi, culture e gesti che plasmano l’eccezionale qualità dei nostri prodotti. Le Journées Particulières sono un invito a incontrare gli uomini e le donne che danno vita all’eccellenza delle nostre maison ogni giorno in tutto il mondo".

Questa straordinaria apertura dei luoghi più rappresentativi delle maison LVMH consente a un pubblico eterogeneo – dagli appassionati di moda agli studenti, fino alle famiglie – di scoprire i processi, le tecniche e i materiali che solitamente rimangono patrimonio esclusivo di chi opera dietro le quinte del lusso. La trasparenza nella condivisione di questo sapere rappresenta un valore distintivo nel panorama internazionale delle grandi case di moda.

Le maison e l'eredità dell'evento

LVMH, acronimo di Moët Hennessy Louis Vuitton, è il più grande gruppo mondiale nel settore del lusso, raggruppando marchi storici di fama globale come Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari e Givenchy. Le Journées Particulières coinvolgono numerose maison del gruppo, che per l'occasione aprono i loro laboratori, atelier e stabilimenti, offrendo un accesso privilegiato a luoghi normalmente riservati.

Il percorso espositivo mira a valorizzare l'unicità dei mestieri artigianali, delle tecniche storiche e delle innovazioni che definiscono la produzione di ogni maison.

L'iniziativa, avviata nel 2011 e replicata con successo negli anni successivi, ha consolidato la sua reputazione in termini di affluenza e visibilità. In Italia, l'ultima edizione ha coinvolto atelier e sedi da Nord a Sud, offrendo ai visitatori un viaggio immersivo nella creatività dei marchi. LVMH continua così a investire nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, rafforzando il legame tra industria, territorio e pubblico. I dati delle edizioni passate confermano che le Journées Particulières sono ormai una manifestazione attesa e capace di attrarre un vasto pubblico internazionale.