L'Accademia Filarmonica di Bologna inaugura il ciclo "Madame la Musique", una rassegna dedicata alla musica al femminile che esplora il contributo di dodici musiciste dal Seicento ai giorni nostri. Sei appuntamenti unici, che combinano parola e musica, prenderanno il via il 14 aprile nella storica Sala Mozart, situata a Palazzo Carrati, in via Guerrazzi 13, sede dell'Accademia.

Questa iniziativa rappresenta una novità significativa nella stagione 2026 dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Il programma annuale include già quattordici concerti di musica da camera in Sala Mozart, la rassegna "Il Sabato all’Accademia" con dieci concerti pomeridiani (dal 14 febbraio al 12 dicembre), il ciclo "Il Canto della Poesia", che propone quattro concerti di musica vocale da camera (dal 21 febbraio al 28 marzo), e "Musica in Fiore", che vede protagonisti i giovani allievi del Conservatorio G.B.

Martini. A queste si aggiungono diverse attività formative e percorsi divulgativi, tra cui il corso "Il lungo compasso della grande Musica".

Valorizzazione delle figure femminili nella musica

Il ciclo "Madame la Musique" si inserisce in un più ampio contesto di rilancio e arricchimento delle attività culturali dell'Accademia. Dopo un 2025 focalizzato su talenti affermati, giovani promesse e rinnovamento formativo, il programma 2026 si arricchisce con questa nuova rassegna tematica. L’iniziativa è pensata per valorizzare figure femminili spesso trascurate nella storia della musica, offrendo un percorso storico-organico che abbraccia secoli, dal Seicento fino all'attualità.

La formula scelta, "tra parola e suono", evidenzia un approccio multidisciplinare.

Ogni incontro unisce momenti di approfondimento biografico, storico o analitico con l'esecuzione musicale, garantendo un'esperienza completa e immersiva dedicata alle protagoniste.

L'Accademia Filarmonica e la Sala Mozart: tra storia e innovazione

Fondata nel 1666, l'Accademia Filarmonica di Bologna ha consolidato nel tempo un ruolo di primo piano nella musicologia italiana. La sua illustre storia include l'esame del giovane Mozart. Oggi, le sue attività spaziano dal profilo concertistico alla formazione, dalla ricerca musicologica alla commissione di nuove composizioni, dimostrando un impegno costante nella promozione della cultura musicale.

La Sala Mozart, situata nello storico Palazzo Carrati in via Guerrazzi, è il fulcro delle proposte cameristiche dell'Accademia.

Qui si svolgono stagioni consolidate come "Il Sabato all’Accademia", con dieci concerti annuali, e ora anche il nuovo ciclo "Madame la Musique". La sala è un simbolo della tradizione e dell'innovazione musicale bolognese, ospitando eventi che uniscono passato e presente.

Il ciclo "Madame la Musique" si affianca ad altre importanti iniziative previste per il 2026. Tra queste, "Il Canto della Poesia", con quattro serate dedicate alla musica vocale da camera; "Musica in Fiore", che coinvolge i giovani talenti del Conservatorio; incontri musicologico-divulgativi come "Il lungo compasso della grande Musica"; corsi specifici come "La lingua dei suoni"; conferenze-concerto intitolate "Musica e…"; e il convegno "Anno Domini 1666", che ripercorre le origini e la storia dell'Accademia.

Questa nuova rassegna non è un evento isolato, ma si inserisce in una stagione ampia e articolata, che rafforza il legame tra l'identità storica dell'Accademia, la formazione, la divulgazione e l'attualità musicale. L'Accademia Filarmonica conferma così il suo impegno plurale, fondato sulla memoria, sulla ricerca e sull'apertura ai linguaggi contemporanei, valorizzando le figure femminili della musica all'interno di un cartellone che attraversa secoli di storia fino al presente.