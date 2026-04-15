La cantautrice Madame, 24 anni, torna sulla scena musicale con il suo terzo album, "Disincanto", in uscita il 17 aprile. Il nuovo lavoro, composto da quattordici tracce, si presenta come un disco "pieno di domande aperte", caratterizzato da una profonda introspezione e privo di risposte assolute. In questa raccolta, Madame esplora la complessità della maturità, della coscienza e delle disillusioni che accompagnano il passaggio all’età adulta, un tema centrale del progetto.

L'artista descrive "Disincanto" come una parola "meravigliosa" che, a differenza della disillusione – la quale può portare a immobilismo e chiusura – rappresenta la "rottura dell’incanto".

Questo processo non ferma la vita, ma ne cambia la prospettiva: "la tua vita va comunque avanti, semplicemente cambia la lente all’interno dei tuoi occhi", spiega la cantautrice, nota dal 2018 con il brano "Sciccherie". L'album offre risposte personali, ma soprattutto mira a seminare il dubbio, abbandonando una visione in bianco e nero per favorire nuove interrogazioni.

Il disco affronta il percorso umano verso l'età adulta, segnato dalla fine del diritto all'amore incondizionato. "Si rompe l’incanto di pensare che l’amore ti sia dovuto, che le persone ti proteggano", afferma Madame, sottolineando la necessità di essere cauti di fronte alle trappole del mondo, senza però chiudersi in sé stessi.

La paura, i social e il clickbaiting: una riflessione sul presente

Madame rivela un rapporto difficile con la paura, un'emozione che definisce "molto ricorrente" e che si manifesta come ansia, rabbia o blocco. L'artista collega questa insicurezza al contesto storico attuale e al confronto costante imposto dai social network. "Disincanto" si configura come un'opera catartica, un modo per sfidare la paura attraverso l'espressione. La sua strategia per superarla è rifugiarsi nel proprio "cerchio di persone fidate".

La cantautrice esprime preoccupazione per il bombardamento mediatico di notizie e immagini, che alimenta l'ansia collettiva. Tuttavia, spera che il suo racconto personale e la sua ricerca interiore possano offrire agli ascoltatori spunti di riflessione sull'attualità, promuovendo la diffusione di dubbi in un mondo dove "tutti hanno la verità in mano".

Critica anche il fenomeno del clickbaiting, che genera sfiducia nei confronti dell'informazione, definendolo "una cosa orribile". Per Madame, la regola aurea rimane la ricerca di una "libertà più consapevole" attraverso il confronto e il dubbio, affidandosi a giornalisti di cui si fida.

Collaborazioni e tour estivo: il percorso artistico di Madame

La realizzazione di "Disincanto" è frutto della stretta collaborazione con Bias, produttore di fiducia di Madame da nove anni. La loro intesa è cresciuta parallelamente, con gusti musicali che si sono sviluppati e mescolati nel tempo. L'album include anche le partecipazioni di Nerissima Serpe, Papa V e 6occia – quest'ultimo definito una "penna incredibilmente cruda" – e di Marracash, che ha "reso fantastica una traccia" inizialmente ritenuta problematica dall'artista.

Il progetto è stato anticipato dai singoli "Disincanto", considerato il manifesto dell'album, e "Ok", che esplora i temi dell'accondiscendenza e dell'incapacità di dire di no. L'uscita dell'album sarà seguita da un tour estivo nei principali festival italiani, con debutto il 3 luglio a Legnano e conclusione il 13 settembre a Taormina. Queste tappe e le prestigiose collaborazioni consolidano il ruolo di Madame nel panorama musicale italiano contemporaneo.