L'attrice Maddalena Crippa sarà insignita del Premio Valeria Moriconi l'8 giugno 2026 a Jesi, nelle Marche. La cerimonia si terrà nel Teatro Pergolesi, un luogo storico di rilievo nel panorama teatrale nazionale. Il prestigioso riconoscimento, intitolato all'attrice Valeria Moriconi, celebra annualmente una figura femminile di spicco dello spettacolo, valorizzando il suo contributo alla scena italiana.

La motivazione del premio riconosce in Maddalena Crippa una «protagonista assoluta del teatro italiano», un'artista che «prosegue una ricerca rigorosa e innovativa, tra linguaggi e generi».

Ha saputo «affermare la centralità della presenza femminile», in continuità ideale con la storia e la figura di Valeria Moriconi. Istituito dal Comune di Jesi in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini, il premio è un appuntamento significativo per la comunità teatrale e per la valorizzazione della memoria artistica di Moriconi, interprete di riferimento del Novecento.

Il Teatro Pergolesi e la tradizione di Jesi

Inaugurato nel Settecento, il Teatro Pergolesi, sede della premiazione, è un'architettura teatrale di spicco nelle Marche. Oltre a ospitare stagioni liriche e di prosa di rilievo nazionale, il teatro si distingue per la promozione di figure storiche come Valeria Moriconi, originaria di Jesi.

La città vanta una viva tradizione legata alle arti sceniche e letterarie, sostenuta dalla Fondazione Pergolesi Spontini, che coordina iniziative per la valorizzazione della musica e del teatro nella regione.

Valeria Moriconi: l'eredità nel teatro italiano

Valeria Moriconi, alla quale è intitolato il premio, fu una delle interpreti più significative del teatro e del cinema italiano del Novecento. La sua carriera, iniziata a Jesi, la portò a collaborare con registi fondamentali quali Luchino Visconti e Giorgio Strehler. Il premio ne sostiene la memoria storica e lo spirito pionieristico, stimolando la riflessione sul ruolo femminile nella scena artistica contemporanea. La scelta di Maddalena Crippa, attrice di lunga esperienza che ha segnato il teatro e la televisione italiana, testimonia la continuità tra generazioni e la volontà di interpretare, attraverso nuovi percorsi artistici, la centralità della femminilità nelle arti sceniche.