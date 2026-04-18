Un atteso ritorno ha infiammato il palco di Coachella, dove Madonna si è esibita a sorpresa dopo vent'anni, unendosi a Sabrina Carpenter per un memorabile duetto. Le due star hanno incantato il pubblico con le iconiche “Vogue” e “Like a Prayer”. L'evento ha segnato il rientro della Queen of Pop al celebre festival, dove vent'anni prima aveva presentato negli Stati Uniti ‘Confessions on a Dance Floor’. Madonna ha colto l’occasione per anticipare un brano dal suo nuovo album, “Confessions II”, atteso per il 3 luglio.

Sul palco, Madonna e Sabrina Carpenter hanno sfoggiato look coordinati che richiamavano l'immaginario iconico della popstar: capelli biondi e abiti audaci.

Carpenter ha indossato un body bianco senza spalline con fiocco e inserti in pizzo. Madonna ha optato per un corsetto viola e una sottoveste in pizzo, riproponendo l'outfit originale del 2006, con stivali sotto il ginocchio e giacca Gucci. Emozionata, Madonna ha ringraziato Sabrina dal palco, ricevendo un altrettanto caloroso ringraziamento.

Un ritorno carico di emozione e omaggi

L'emozione è stata palpabile nelle parole di Madonna, che ha ricordato: “Esattamente vent’anni fa oggi mi sono esibita a Coachella. Era la prima volta che portavo in scena ‘Confessions on a Dance Floor’ in America”. La star ha evidenziato il significato profondo di tornare con “gli stessi stivali, lo stesso corsetto, la stessa giacca Gucci”.

Non sono mancate battute ironiche, con Madonna che ha scherzato sulla statura di Carpenter e ha invitato a “evitare i disaccordi”, promuovendo l'unità della musica.

L'ammirazione di Sabrina Carpenter per Madonna è ben nota, e la giovane artista ha reso omaggio alla sua icona in diverse occasioni. Agli MTV Video Music Awards del 2024, Carpenter aveva indossato un abito di Bob Mackie, lo stesso sfoggiato da Madonna agli Oscar del 1991. Sulla copertina di Vogue dello scorso febbraio, un look richiamava il celebre reggiseno a cono e lo stile "Material Girl".

'Confessions II' e la continuità dell’eredità pop

L'apparizione a Coachella si colloca strategicamente nella promozione del nuovo album di Madonna, “Confessions II”, concepito come il sequel ideale del disco presentato al festival vent'anni prima.

Questo segna il primo album di inediti della Queen of Pop dal 2019, anno di “Madame X”. Il ritorno a Coachella, e la scelta di condividere il palco con un'artista emergente come Sabrina Carpenter, evidenziano la volontà di Madonna di riaffermare la sua centralità nella musica pop contemporanea e di creare un ponte tra generazioni musicali.

Il festival di Coachella, fondato nel 1999, si è affermato come uno dei più importanti palcoscenici globali per la musica dal vivo. L'edizione del 2026 ha ospitato numerosi nomi di spicco, ma l'esibizione di Madonna e Sabrina Carpenter ha indubbiamente catturato l'attenzione maggiore. Questo grazie al valore simbolico della loro reunion e alla riuscita fusione tra diverse generazioni musicali. L'evento ha così ribadito la duratura forza dell'eredità di Madonna e la crescente affermazione di Carpenter come nuova protagonista della scena pop internazionale.