L'88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino ha inaugurato la sua edizione il 19 aprile con la prima di "The Death of Klinghoffer", opera contemporanea del compositore John Adams, Premio Pulitzer per la musica nel 2002. La regia e la scenografia sono state curate da Luca Guadagnino, alla sua seconda esperienza nella direzione teatrale. Lo spettacolo, andato in scena al Teatro del Maggio, è stato accolto da tredici minuti di applausi e unanime apprezzamento per tutti gli interpreti, inclusi il corpo di ballo e il cast principale, che ha visto Daniel Okulitch nel ruolo del Capitano, Laurent Naouri nei panni di Leon Klinghoffer, Susan Bullock come sua moglie e Joshua Bloom nella parte di Rambo, leader dei terroristi.

L'opera trae ispirazione dal tragico dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto nell'ottobre del 1985 per mano di terroristi del Fronte per la liberazione della Palestina. L'episodio culminò con l'assassinio di Leonard Klinghoffer, cittadino americano di religione ebraica e disabile in sedia a rotelle, che si trovava a bordo per celebrare un anniversario di matrimonio. Il libretto dell'opera è opera della poetessa Alice Goodman, che ha ricevuto un caloroso abbraccio dal regista Guadagnino al termine della rappresentazione. La direzione d'orchestra è stata affidata a Lawrence Renes, mentre i costumi sono stati disegnati da Marta Solari.

Un'opera che indaga la complessità umana

Luca Guadagnino ha evidenziato come la sua regia abbia mirato a restituire la "verità della vicenda", riportandola alla sua dimensione più pura: quella di un'"indagine sull’interiorità umana". Questa visione riflette la profonda complessità dei conflitti internazionali contemporanei. Tra il pubblico in sala, numerose personalità di spicco del mondo della musica, come Zubin Mehta, Alexander Soddy, Marco Angius, Giorgio Battistelli e Nicola Piovani, ma anche volti noti del pop, tra cui Jovanotti e il cantante inglese Damon Albarn. Presente anche Jonathan William Anderson, rinomato designer nel mondo della moda.

L'opera, che in Italia era stata rappresentata solo due volte nel 2002 a Ferrara e Modena, è spesso considerata divisiva per la delicatezza e l'attualità delle tematiche affrontate.

L'allestimento scenico ha ricreato con iperrealismo l'ambiente della crociera, con dettagli come il ponte della nave, le cabine, gli oblò e la moquette. Carlo Fuortes, sovrintendente del Maggio, ha spiegato che la scelta di questo titolo incarna pienamente l'idea di un "teatro che sappia parlare all’oggi, alle questioni che riguardano tutti noi, senza trasformarsi in un trattato di geopolitica, ma elevando il discorso attraverso la forza del linguaggio artistico".

Dibattito e presidio di protesta a Firenze

La prima fiorentina di "The Death of Klinghoffer", fortemente attesa, si è svolta senza incidenti, ma ha visto la presenza di un presidio di Firenze per la Palestina all'ingresso del teatro.

L'iniziativa, annunciata da Monica Raineri e Silvia Casucci, intendeva sottolineare alcune criticità nella narrazione dell'opera. Secondo i promotori, la rappresentazione rischia di suggerire una contrapposizione tra ebrei e palestinesi, anziché tra israeliani e palestinesi, affermando che "non è una lotta tra due civiltà, tra due religioni, è una lotta tra un occupante e un occupato".

Sul dibattito è intervenuto anche Dmitrij Palagi, consigliere comunale di Firenze, proponendo che la discussione possa essere affrontata in modo pubblico e strutturato all'interno delle istituzioni cittadine. L'opera, che in passato ha suscitato contestazioni anche all'estero, come a New York dodici anni fa per motivi di sicurezza, continua a generare reazioni diverse, richiamando l'attenzione sulla necessità di distinguere tra la rappresentazione artistica e il dibattito politico.

Presenze istituzionali e prossime repliche

Alla serata inaugurale hanno partecipato diverse figure istituzionali, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro, e rappresentanti della politica come Matteo Renzi con la moglie Agnese Landini, Dario Nardella, Simona Bonafè e Maria Elena Boschi. "The Death of Klinghoffer" torna così nell'offerta lirica italiana con il supporto e la partecipazione del mondo istituzionale e culturale.

Il pubblico avrà ulteriori opportunità di assistere all'opera con le repliche programmate per il 22 e 26 aprile, sempre presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.