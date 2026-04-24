Giacomo Maiolini, figura di spicco nel panorama discografico internazionale, è emerso come uno dei giudici più seguiti e temuti di Canzonissima, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il suo approccio senza compromessi, che gli è valso l'appellativo di “Mister No”, è radicato in una lunga carriera e nella profonda conoscenza delle logiche del mercato musicale. Membro della giuria de “I Magnifici Sette” al fianco di Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo e Caterina Balivo, Maiolini si distingue per la sua autorevolezza.

La sua influenza si estende ben oltre la televisione, grazie alla sua etichetta Time Records, che ha segnato la storia della musica dance globale.

La Carriera Discografica e i Trionfi di Time Records

Fondata nel 1984, la Time Records di Maiolini è divenuta un'icona della musica dance mondiale. La sua nascita è legata a un aneddoto: dopo aver mancato un colloquio in banca, Maiolini, ispirato da un orologio, scelse per la sua futura impresa il nome Time Records, di immediata comprensibilità internazionale. L'etichetta vanta un palmarès impressionante: oltre 400 certificazioni internazionali, tra cui 15 dischi di Diamante, 292 di Platino e 93 d’Oro, oltre a 5 Grammy Awards per le produzioni legate alle compilation animate giapponesi, 1 Echo Award e 2 premi MTV.

Tra i suoi successi, ha lanciato remix di classici italiani come “Maledetta primavera” di Loretta Goggi e “T’amo T’amo T’amo” di Ivana Spagna, e brani dance iconici quali “Dragostea Din Tei” degli O‑Zone, “Destination Calabria” di Alex Gaudino e “In My Mind” di Dynoro e Gigi D’Agostino. Un altro successo storico è stato “World Hold On” di Bob Sinclar, di cui Maiolini ha curato il lancio italiano nel 2006.

Il percorso internazionale dell'etichetta è stato segnato dall'espansione del movimento Eurobeat in Asia, in particolare in Giappone, dove Maiolini ha stretto un accordo esclusivo con Tom Yoda e Max Matsuura, contribuendo alla nascita di Avex. Giacomo Maiolini è l’unico discografico italiano ad aver portato quattro brani in vetta alla UK Singles Chart, tra cui spiccano “Don't Stop (Wiggle Wiggle)” e “Boom Boom Boom” dei The Outhere Brothers, “Feel It” dei The Tamperer con Maya Days e “You See the Trouble with Me” dei Black Legend.

Ulteriori trionfi includono “Nevermind” di Dennis Lloyd, esploso nelle classifiche mondiali tra il 2017 e il 2018.

Maiolini: Giudice, Innovatore e Cavaliere della Musica

L'esperienza di Giacomo Maiolini come giudice a Canzonissima riflette la sua autorevolezza e il suo approccio critico, spesso percepito come temibile dagli artisti. La sua figura è stata cruciale anche per la partecipazione di Bob Sinclar e Gigi D’Agostino alla 74ª edizione del Festival di Sanremo nel 2024. Per il suo straordinario contributo all’industria musicale e culturale, Maiolini è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consacrandolo tra le personalità più influenti della discografia italiana a livello globale.