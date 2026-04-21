Alessandro Mannarino annuncia l'uscita di "Per un po' d'amore", il suo nuovo singolo disponibile da giovedì 23 aprile. Il brano anticipa l'album "Primo Amore", la cui pubblicazione è prevista per l'8 maggio sotto l'etichetta Bmg. Questo nuovo progetto discografico segna una fase significativa nel percorso artistico del cantautore romano, che aveva già presentato "Ciao" come primo estratto.

"Per un po' d'amore" trae ispirazione da una sensazione che l'artista definisce "semplice ma destabilizzante": la consapevolezza che non si conosce la natura né la durata dei legami, ma che "per un attimo ci teniamo stretti".

La canzone non segue una narrazione lineare, ma offre una fotografia del presente, dove i rapporti sono fragili e intermittenti, attraversati da domande aperte e dalla necessità di essere vissuti. Mannarino stesso riflette: "Siamo qui senza sapere perché, attraversiamo il tempo come ospiti". Questa dimensione di sospensione permea l'intero brano, trasformando l'incertezza in un possibile rifugio. Si cerca un significato nella brevità e nella mancanza di definizioni, un momento in cui, "anche se tutto resta incomprensibile, smetti di avere paura".

Il nuovo singolo: sonorità e significato

Il pezzo "Per un po' d'amore" si distingue per un ritmo pulsante e un riff insistente, che richiamano la persistenza di un pensiero ricorrente.

L'artista descrive il brano, privo di una struttura tradizionale, come "una finestra sulla propria intima verità" e "una porta che si apre a una dimensione altra". Mannarino esplora il tema della transitorietà dei legami umani, focalizzandosi sulla ricerca di senso e sulla volontà di non lasciarsi paralizzare dall'incertezza. "È una canzone sulla nostra condizione", afferma il cantautore, "siamo qui senza sapere perché, attraversiamo il tempo come ospiti, eppure cerchiamo qualcosa che dia senso".

L'album "Primo Amore" rinnova la collaborazione con Bmg e segue il precedente lavoro discografico "V" del 2021. Il singolo è atteso con grande interesse da fan e addetti ai lavori, grazie alla capacità di Mannarino di unire una scrittura profondamente intimista a influenze sonore originali, mescolando tradizione e innovazione nel panorama musicale italiano.

Mannarino in tour: le date estive

In concomitanza con le nuove pubblicazioni, Mannarino annuncia il suo atteso tour estivo, che segna il ritorno sui palchi italiani dopo un'assenza di tre anni. La tournée, prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, toccherà numerosi festival e arene in tutta la penisola. Il debutto è fissato per il 21 giugno all'Arena Villa Vitali di Fermo. Seguiranno appuntamenti importanti come il 25 giugno allo Sherwood Festival di Padova e il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (TO).

Il calendario dei concerti prosegue con tappe significative: il 4 luglio al Musart Festival di Pratolino (FI), il 10 luglio al Rock in Roma e l'11 luglio a Napoli.

Tra le successive località che ospiteranno l'artista figurano Pisa (Summer Knights, 15 luglio), Genova (Altraonda Festival, 17 luglio), Cernobbio (Lake Sound Park Festival, 24 luglio) e Tarvisio (No Borders Music Festival, 26 luglio). Il tour si estenderà fino a settembre, con date ad Assisi, Santa Sofia, La Spezia, Locorotondo, Alghero, Roccella Jonica, Pescara, Mantova, Catania, per concludersi l'11 settembre al Parco della Musica di Milano. Radio 2 è il partner ufficiale dell'intera tournée.

Negli ultimi anni, Mannarino ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano grazie a una cifra stilistica personale e riconoscibile. La sua musica è capace di attrarre un pubblico eterogeneo, affrontando con profondità temi come la fragilità, l'identità e la relazione umana.