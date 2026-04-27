L’attore e regista Marco D’Amore, volto noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie tv Gomorra, ha annunciato con un toccante messaggio sui suoi profili social la scomparsa del padre Marcello D’Amore. Il genitore è venuto a mancare il 27 aprile 2026, dopo una malattia, lasciando un vuoto profondo nella vita dell’artista napoletano. Nel lungo post, D'Amore si è rivolto idealmente al padre con le parole: “Addio papà, riposa in pace”. Ha poi sottolineato l'importanza del padre come presenza centrale nella sua formazione personale e professionale, affermando: “Chi stima il mio lavoro deve sapere che tu sei stato fonte inesauribile di ispirazione e che crescendo ho fatto di tutto per somigliarti”.

Nel suo commovente ricordo, D’Amore ha ringraziato il padre per avergli trasmesso la passione per la lettura e la musica, evocando le esperienze condivise nel cantare insieme e l’amore profondo per Napoli. Una Napoli vissuta, come ha specificato l'attore, “lontana chilometri da quella delle cartoline e degli stereotipi, ma quella della Storia e della Cultura, delle intelligenze che l’hanno attraversata e dei conflitti che la agitano”. Ha inoltre ripercorso l’ultimo periodo trascorso insieme, un mese segnato da dolore e da una nuova, profonda intimità. “In questo mese di dolore, passato mano nella mano, siamo entrati in una intimità che ci ha permesso confidenze e racconti tra lacrime e sorrisi… cosa che, forse, riesce solo quando si soffre davvero.

Così, i nostri ruoli, si sono ribaltati: tu sei stato il figlio che non ho mai avuto, io sono diventato il padre che non sono mai stato”.

L'eredità culturale e affettiva del padre

D’Amore ha evidenziato l’eredità immateriale lasciatagli dal padre Marcello, ringraziandolo per averlo reso “un lettore famelico, appassionato” e per la musica condivisa. L’affetto filiale si è intrecciato con un profondo debito culturale e sentimentale non solo verso la famiglia, ma anche verso la città di Napoli. Per l’attore, infatti, la città rappresenta ben più di un insieme di stereotipi, incarnando la sua vera essenza storica e culturale. Le parole rivolte al padre hanno testimoniato un dialogo profondo sul dolore, sulle paure e sulle fragilità umane, esperienze che D’Amore ha descritto come occasioni irripetibili di crescita e condivisione.

Nelle sue dichiarazioni, è emersa anche la riconoscenza per i momenti vissuti con il padre nella fase finale della sua vita: “Nelle mie mani hai affidato le tue fragilità, le tue paure. Ho provato ad accarezzarti con tutta la delicatezza di cui sono capace. Serberò nel cuore e nella memoria quello che mi hai raccontato, ne farò tesoro, non lascerò mai che si estingua il tuo ricordo”.

Un legame che trascende la perdita

Nel messaggio conclusivo, Marco D’Amore si è rivolto a Marcello con parole colme di affetto e spiritualità, chiamandolo “Marcellino mio” e pregando per la sua continua protezione: “Ora che sei nella luce, finalmente libero dai patimenti del corpo, ti prego di non dimenticarti di me, proteggimi dalla malvagità del mondo e dalla cattiveria degli esseri umani da cui non ho imparato ancora a difendermi”.

L’attore ha poi concluso il suo tributo citando un brano di Sergio Bruni, molto amato dal padre, “Vieneme ‘nzuonno”, come un intimo invito a ritrovarsi in sogno.

Marco D’Amore, nato a Napoli nel 1981, ha sempre manifestato pubblicamente il suo forte attaccamento alla città e alla famiglia d’origine, elementi che si riflettono costantemente nei suoi lavori da interprete e regista. Nel suo percorso artistico, il contributo del padre Marcello emerge ora come un pilastro centrale, non solo come fonte di ispirazione, ma come modello di umanità, passione e di un dialogo profondo con le radici culturali napoletane, che D’Amore continua a portare sulla scena nazionale e internazionale.