La maison Fendi ha annunciato che la prima sfilata Fendi Couture Autunno/Inverno 2026-2027, firmata da Maria Grazia Chiuri, si terrà a Roma il 9 luglio. La Capitale ospiterà il debutto della designer romana come nuova direttrice creativa. Il luogo esatto dell’evento resta riservato. Chiuri ha assunto la direzione creativa di Fendi lo scorso ottobre, dopo nove anni alla guida di Dior, del gruppo LVMH.

L’appuntamento del 9 luglio ha un significato particolare per Fendi e per la moda romana. Fendi aveva già scelto Roma nel 2016 per i suoi novant’anni con un tributo alla Fontana di Trevi, monumento restaurato nel 2015 con 2,2 milioni di euro.

L’ultima collezione Haute Couture di Fendi risaliva al 2021, presentata a Parigi con Kim Jones, prima della sospensione delle collezioni couture nel 2024.

Il legame di Fendi con Roma

Il rapporto tra Fendi e Roma è centrale nell'identità della maison, che promuove il patrimonio culturale capitolino. Riportare la sfilata couture in città rafforza questo legame, riposizionando la Capitale nel calendario internazionale della moda. L’assessore capitolino ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, ha accolto la notizia con entusiasmo, sottolineando il ritorno di Roma come protagonista nel mondo della moda negli ultimi quattro anni. Ha definito l'evento “una grande notizia” e “un appuntamento imperdibile” per celebrare Chiuri e Fendi.

Onorato ha inoltre menzionato la partecipazione di Chiuri al festival ‘Forma’ a La Nuvola dell’Eur, a dimostrazione del legame con i giovani creativi.

Maria Grazia Chiuri per Fendi Couture

Fondata nel 1925 a Roma, Fendi è tra i marchi italiani più longevi della couture. Dopo la direzione artistica di Karl Lagerfeld, la maison affidò la sua prima collezione Haute Couture a Kim Jones nel 2021 a Parigi. La sospensione della couture nel 2024 ha segnato un periodo di transizione, culminato con la nomina di Maria Grazia Chiuri. La designer, con vasta esperienza e radici nella Capitale. Il suo debutto con Fendi è percepito come un ritorno agli alti standard sartoriali e un’opportunità per rilanciare il ruolo di Roma nell'alta moda.

In attesa della location definitiva, l’attenzione del settore è già rivolta a questo evento, che segna un nuovo inizio per Fendi Couture e riafferma il carattere romano del marchio. L’unione tra il talento di Chiuri e la valorizzazione della Città Eterna rappresenta una sintesi di creatività e tradizione, veicolata dalla moda.