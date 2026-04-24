La giornalista e autrice Maria Latella presenta il suo nuovo libro, “La sfida delle idee. Sei voci della cultura internazionale raccontano il tempo che viviamo”. L'opera esplora il valore delle idee in un'epoca di rapidità e complessità, traendo origine dal programma televisivo “Il potere delle idee” di Rai Cultura. Il volume si articola attraverso il confronto con sei figure di rilievo internazionale: Scott Turow, Haim Baharier, Jérôme Fenoglio, Camilla Läckberg, Martin Wolf e Jacques Séguéla. Ognuno offre una prospettiva unica su temi cruciali come giustizia, religione, economia e comunicazione, riflettendo sulle trasformazioni del presente e le sfide della società odierna.

La genesi del libro e il ruolo del giornalismo

Latella spiega che la scelta degli interlocutori è stata guidata dalla volontà di approfondire questioni centrali quali il male, la giustizia, l'etica del giornalismo e la politica, anche nella sua dimensione di marketing. L'obiettivo era individuare personalità capaci di incarnare e illuminare questi argomenti complessi. Nel libro emerge una profonda riflessione sul ruolo del giornalista, che Fenoglio definisce un “intermediario”. Latella sottolinea l'importanza di diffondere le idee senza produrle, mettendo in guardia dai pericoli del giornalismo ideologico. Viene rimarcata la distinzione tra il compito dell’intellettuale, che può schierarsi, e quello del cronista, il cui dovere è la ricerca della verità attraverso l'inchiesta, senza anticipare giudizi.

Società, economia e la ricerca di spiritualità

Il libro offre una visione articolata del presente, analizzando la crisi delle democrazie occidentali e le profonde trasformazioni sociali in Europa e negli Stati Uniti. Vengono evidenziate le sfide economiche e sociali contemporanee, come il costo della vita, le dinamiche legate all’immigrazione e la sostenibilità dei sistemi pensionistici. Un tema centrale è anche la narrazione occidentale, spesso incline a presentarsi come perdente e priva di un futuro, influenzando negativamente le prospettive dei giovani. In questo scenario, emerge un forte bisogno di spiritualità, esplorato con Haim Baharier, uno studioso del Talmud che predica modestia e umiltà.

Latella osserva una crescente ricerca di valori spirituali, visibile anche tra le nuove generazioni.

Il potere delle idee nella società

Il messaggio conclusivo del libro è chiaro: le idee hanno un valore reale e possono generare un impatto significativo solo se riescono a farsi ascoltare e a incidere nella società. Non è sufficiente averle; è fondamentale che diventino motore di cambiamento e di riflessione collettiva, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro consapevole.

Maria Latella: profilo della giornalista

Maria Latella è una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano. Giornalista multimediale, collabora con Il Sole 24 Ore e conduce programmi per Radio24 e la Rai. La sua lunga carriera l'ha vista ricoprire ruoli di rilievo nel mondo dell'informazione e della cultura, inclusa la direzione del settimanale A. Nel 2023, il presidente Mattarella le ha conferito il prestigioso titolo di commendatore dell’Ordine, a riconoscimento del suo impegno e della sua professionalità.