Marinella Senatore è la protagonista dell’edizione 2026 del programma "Artista alla Gnamc", iniziativa promossa dalla direttrice Renata Cristina Mazzantini presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. È la prima donna a ricevere questo prestigioso riconoscimento che, dal 2024, seleziona annualmente una figura di spicco dell’arte contemporanea italiana. Dopo Emilio Isgrò e Mario Ceroli, Senatore – artista multidisciplinare nata a Cava de’ Tirreni nel 1977 – è stata scelta come “Artista dell’anno”. Il format prevede la dedica di un’intera sala e numerose attività pubbliche all’opera e al pensiero dell’artista selezionata, configurandosi non come una semplice mostra temporanea, ma come uno spazio dinamico di opere, attività, formazione e confronto, destinato a svilupparsi nell’arco di un intero anno.

Il percorso espositivo 2026, inaugurato il 28 aprile con la partecipazione di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, presenta circa quaranta opere tra disegni, collage, arazzi e installazioni. Queste riflettono la dimensione intrinsecamente partecipativa del lavoro di Senatore. Tra le opere esposte, spicca il neon luminoso "Remember The First Time You Saw Your Name" (2020), collocato all’ingresso della sala dedicata, che accoglie idealmente i visitatori. Fulcro dell’allestimento sono i quattro arazzi monumentali inediti, intitolati "The Theatre of Commons". Questi sono stati commissionati e realizzati in collaborazione con la Chanakya School of Craft di Mumbai, dove, come sottolinea l’artista, il ricamo si è trasformato in una pratica comunitaria e in uno strumento di emancipazione per oltre 1.000 donne ogni anno.

L'Arte Partecipativa e la Visione di Marinella Senatore

Marinella Senatore ha costruito la propria identità artistica attorno a una ricerca incentrata sulla partecipazione collettiva, elementi centrali e distintivi anche in questa mostra. Dal 2012, attraverso la sua "School of Narrative Dance" – una piattaforma educativa nomade e gratuita che promuove l’autoformazione tramite il movimento, la voce e la presenza del corpo – ha coinvolto oltre otto milioni di persone in ventitré paesi. Questa iniziativa ha ridefinito i confini tra artista, pubblico e istituzione. La Gnamc, in linea con questa poetica, accompagnerà l’esposizione con un programma annuale di workshop, lecture e momenti di incontro, rivolti sia agli addetti ai lavori sia a comunità che tradizionalmente rimangono ai margini delle istituzioni culturali.

La sezione "It’s Time to Go Back to the Street" raccoglie trentadue disegni che traducono visivamente il concetto di "mindful movement" e affrontano temi di attivazione sociale, come la volontà di avere voce e di manifestare insieme. Due collage inediti, "The Creation of a Context", uniscono parola e immagine, nati all’interno dei laboratori con diverse comunità. Senatore ha affermato: “Il lavoro lo fanno le persone; come artista io intercetto l’energia”. Per lei, il tessile e la tessitura non sono solo mezzi espressivi, ma veri e propri strumenti di inclusione e formazione. Un esempio significativo è la collaborazione con la scuola artigianale di Mumbai, dove, insieme ad artigiane e rifugiate, ha promosso progetti di emancipazione socio-economica, introducendo il ricamo in un contesto in cui è tradizionalmente un’attività maschile.

La Gnamc e il Ruolo dell'Artista dell'Anno

La sala dedicata a Marinella Senatore si colloca strategicamente all’inizio del percorso museale, evidenziando la volontà della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di porre il dialogo con la contemporaneità tra gli assi portanti della propria missione. La pratica artistica multidisciplinare di Senatore attraversa installazioni, performance, film, tessili e workshop, perseguendo sempre una riflessione critica sul rapporto tra arte e società. Dalla fondazione della "School of Narrative Dance" ad oggi, Senatore ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il New York Prize, il MAXXI Prize, l’Italian Council Award e l’ACACIA Prize.

Le sue opere sono state presentate in istituzioni di rilievo come il Centre Pompidou, la Kunsthaus Zürich, il Museum of Contemporary Art di Chicago, il MAXXI di Roma e la Biennale di Venezia.

La Gnamc rafforza il proprio ruolo di polo della contemporaneità anche grazie al sostegno di importanti partner istituzionali e sponsor, tra cui Autostrade per l’Italia, Banca Ifis, Enel, Fondazione Roma, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa Sanpaolo, Maire e Webuild. Il progetto di Marinella Senatore, in linea con le grandi istituzioni internazionali che adottano la formula del ‘visiting artist’, si configura come una piattaforma dinamica e in continua evoluzione. La donazione delle opere al museo rappresenta, secondo la direttrice Mazzantini, “un gesto significativo, poiché donare opere al museo equivale a donarle ai cittadini”. In questa prospettiva, la Galleria si conferma come uno spazio aperto dove l’arte diviene occasione di confronto, crescita collettiva e produzione di senso.