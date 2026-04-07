Mario Biondi si appresta a lanciare il suo nuovo album, intitolato “La prova d'autore”, disponibile dal 12 aprile 2026. Questo lavoro discografico rappresenta una svolta significativa nella carriera del celebre cantante, essendo il suo primo progetto interamente in lingua italiana. L'artista ha scelto di raccontarsi attraverso dieci brani, caratterizzati da un forte impianto autobiografico, con testi firmati da Biondi stesso in collaborazione con autori di spicco come Fabio Ilacqua, Pacifico e Cheope. L'album, che arriva a due anni di distanza dal precedente, è descritto dall'artista come un momento cruciale di crescita personale ed espressiva.

Biondi ha dichiarato di aver sentito l'esigenza di realizzare un disco nella sua lingua madre per mettersi alla prova come autore e interprete. La produzione de “La prova d'autore” è stata curata da Riccardo Cavalieri tra Milano e Bologna, con il contributo di numerosi musicisti italiani.

Durante la presentazione, Biondi ha evidenziato come questo nuovo progetto intenda fungere da “ponte tra le emozioni personali e il desiderio di comunicare in modo diretto con il pubblico italiano”. Il primo singolo estratto dall'album, “Resto qui”, ha già ottenuto un riscontro positivo dalle radio, anticipando i temi della maturità e della ricerca di autenticità che permeano l'intero lavoro. L'artista ha spiegato che ogni brano riflette una parte del suo essere attuale, e l'uso dell'italiano ha permesso una maggiore chiarezza nell'espressione di emozioni e pensieri.

A supporto dell'uscita, il cantautore intraprenderà una tournée di presentazione che prenderà il via nelle principali città italiane a maggio 2026.

Un percorso artistico rinnovato

“La prova d'autore” segna una svolta decisiva nella traiettoria artistica di Mario Biondi. Dopo anni di successi internazionali con produzioni prevalentemente in inglese, il cantante ha scelto di valorizzare le proprie radici linguistiche e culturali. Ogni traccia dell'album esplora esperienze diverse, dai ricordi familiari alle riflessioni sul tempo che scorre, il tutto arricchito da arrangiamenti moderni che preservano il distintivo timbro soul di Biondi. Il disco si avvale della collaborazione di strumentisti che hanno già accompagnato l'artista nei suoi tour precedenti, garantendo così continuità e coerenza sonora.

La scelta di lavorare con autori e produttori italiani sottolinea la volontà di Biondi di rinnovare il proprio percorso, accogliendo nuove influenze pur mantenendo fede al suo stile inconfondibile.

La carriera di Mario Biondi: successi e riconoscimenti

Nato a Catania nel 1971, Mario Biondi è riconosciuto come una delle voci soul più originali nel panorama musicale italiano e internazionale. Il suo esordio di successo risale al 2006 con l'album “Handful of Soul”, che gli ha permesso di affermarsi sia in Italia che all'estero. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti di calibro mondiale come Burt Bacharach, Chaka Khan e Incognito, partecipando a numerosi festival e ricevendo premi per la potenza della sua voce e le sue doti interpretative.

“La prova d'autore” rappresenta una tappa fondamentale nel percorso discografico di Biondi, consolidando la sua posizione non solo come cantante ma anche come autore. L'uscita del nuovo album è accompagnata da una serie di concerti che vedranno l'artista esibirsi dal vivo, rafforzando il legame con il pubblico italiano e inaugurando un nuovo capitolo della sua esperienza musicale.