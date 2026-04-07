A vent’anni da ‘Handful of Soul’ e dal successo di ‘This Is What You Are’, Mario Biondi apre un nuovo capitolo della sua carriera con ‘Prova d’autore’. In uscita il 10 aprile per Sony Music in collaborazione con The Orchard, questo è il suo primo disco interamente in italiano, segnando una svolta significativa per il crooner siciliano.

L'artista, che dal 2006 ha costruito un percorso internazionale tra Europa e oltre 50 Paesi, collezionando certificazioni Oro e Platino e calcando palchi prestigiosi come la Royal Albert Hall di Londra, ha scelto di dedicarsi a un lavoro profondamente personale e autoriale.

‘Prova d’autore’: genesi e identità sonora

L’album ‘Prova d’autore’ è il risultato di quasi vent’anni di lavorazione. Mario Biondi ha curato interamente testi, musiche, arrangiamenti e produzione, accentuando la sua dimensione autoriale. Il lavoro, composto da venti brani, mantiene l’impianto soul-jazz che lo contraddistingue, adattandolo alla lingua italiana con una ricercata naturalezza.

Biondi ha evidenziato la scelta di "spogliarsi un po’ a favore del messaggio del testo lirico", evitando forzature per un suono più americano. La scrittura, basata sull'istinto e non su schemi prefissati, si riflette anche nella durata variabile dei brani, da un minuto e cinquanta a sette minuti, seguendo unicamente le esigenze della composizione.

Tra esperienze personali e riflessioni sociali

Tra i brani spicca ‘Cielo Stellato’, inizialmente proposto per il Festival di Sanremo 2026. Sebbene non selezionato, Biondi ha partecipato alla serata delle cover con Sayf e Alex Britti, esprimendo un misto di dispiacere e soddisfazione per l'esperienza, e non escludendo future partecipazioni.

‘Prova d’autore’ si sviluppa anche su un piano profondamente personale, con riferimenti alla numerosissima famiglia del crooner, che include dieci figli. La parte affettiva è molto legata alla sua famiglia, come dimostra il brano ‘Il Figlio’, che rappresenta anche un momento di scoramento.

L'artista affronta anche temi di attualità, come le difficoltà del presente e la responsabilità genitoriale, sottolineando che "le guerre le sentiamo non più sul collo ma sulla schiena" e che oggi "non credo ci voglia incoscienza per fare figli ma tanta coscienza".

Il processo creativo dei brani è stato vario, con alcuni nati dalla melodia e altri dal testo, e la libertà di includere parti parlate senza melodia.

Momenti di riflessione si trovano in ‘Tira Sassi’, che esplora la maturazione personale e una rabbia più costruttiva, e nell’opener ‘Ciao dottore’, un toccante omaggio a un medico scomparso durante il Covid che lo ha sostenuto in un momento difficile.

Vent’anni di successi e il tour dal vivo

Parallelamente all’uscita del disco, proseguono le celebrazioni per i vent’anni di carriera di Mario Biondi, iniziate nel 2024. Da maggio, l'artista intraprenderà un tour nei teatri italiani, seguito da nuove date in autunno e da concerti all’estero, con la prima tappa il 23 maggio a Budapest.

La dimensione live è da sempre centrale per Biondi. La setlist includerà anche brani storici come ‘This Is What You Are’. L'artista ha un'attenzione particolare per i teatri, ricordando la sua esperienza al Teatro Massimo Bellini di Catania e la sensazione di teatro classico che lo ha sempre pervaso.

‘Prova d’autore’ si inserisce così come un passaggio naturale e significativo nel suo percorso, un progetto che ha richiesto anni di lavoro e un grande investimento emotivo, destinato a trovare nuovo significato anche nella dimensione dal vivo.