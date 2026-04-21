L'attore e attivista Mark Ruffalo ha incontrato 1.500 studenti al cinema Adriano di Roma, con 5.000 collegati in streaming, nell'ambito del progetto "ArtMedia Cinema e Scuola - Immagini Personaggi Storie. Percorsi di Cinema per Studenti", diretto da Loredana Commonara. Davanti a oltre 6.500 giovani, Ruffalo ha condiviso la sua visione sul futuro globale.

Rivolgendosi all'ANSA, Ruffalo ha condannato la visione politica di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ha sostenuto che la connettività odierna rivela le atrocità, rendendo chiaro che il mondo desiderato non è quello proposto da questi leader, definito "cinico, nichilista, privo di immaginazione o creatività".

Secondo Ruffalo, tale approccio "onora solo la forza, il potere e la violenza", mirando a "prendere tutto con la violenza", citando il petrolio di Iran e Venezuela.

L'attore ha aggiunto che questa visione "non crede nel diritto internazionale, non accetta limiti e regole", e quindi "non è quello in cui la gente vuole vivere". Ruffalo ha percepito una crescente consapevolezza, affermando che "la gente si sveglia e alza la voce". Ha citato la sconfitta di Viktor Orban in Ungheria e ha previsto che Trump "non vincerà le elezioni di novembre", indicando una "crescente chiarezza sulla visione del mondo" e la necessità di "scegliere che realtà vogliamo".

L'impegno di Ruffalo tra set e attivismo

Attualmente in Italia per le riprese del thriller "Santo subito" di Bertrand Bonello, Mark Ruffalo interpreta Joseph Murolo, sacerdote americano incaricato dal Vaticano come "avvocato del diavolo" nel processo di canonizzazione di Giovanni Paolo II.

Questo ruolo riflette il suo costante impegno per i diritti dei palestinesi e altre cause umanitarie, spesso manifestato nelle sue dichiarazioni.

Interrogato sull'attacco del presidente americano a papa Leone XIV, Ruffalo ha auspicato che la Chiesa cattolica affronti seriamente diritti riproduttivi, salute delle donne e cambiamento climatico, e che le vittime di abusi ricevano giustizia. "Farò questa richiesta al nostro attuale Papa", ha affermato. Ha riconosciuto in Leone XIV un "uomo sincero nella sua fedeltà ai principi di Cristo" e "grande coraggio nel difenderli di fronte a una guerra violenta e ingiusta". L'attore ha criticato gli attacchi "ridicoli" della destra religiosa statunitense al pontefice, sottolineando la sua saldezza come leader religioso del XXI secolo.

"ArtMedia Cinema e Scuola": un ponte per la consapevolezza

Il progetto "ArtMedia Cinema e Scuola" si conferma cruciale per avvicinare gli studenti a personalità del cinema e della cultura. L'incontro con Mark Ruffalo ha offerto un'opportunità unica di riflessione su temi sociali e politici, dimostrando come il cinema possa fungere da potente strumento di consapevolezza critica e promozione dei valori democratici tra le giovani generazioni.